РЖД оценит экономические обоснования двух вариантов трассы "Аэроэкспресса" до Пулково

Трасса «Аэроэкспресса» может пройти до Пулково не с Балтийского, а с Витебского вокзала; этот вариант трассировки обсудят в РЖД. При этом, прежде чем определиться, в РЖД хотят сравнить экономическое обоснование двух проектов. Об этом 27 января рассказал "Фонтанке" первый заместитель комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Александр Тетерин.

По его словам, Смольный готов внести корректировки в Генплан города, чтобы изменить трассировку «Аэроэкспресса», но для этого новая трассировка должна быть согласована в РЖД. По оценке чиновника, вопросы с РЖД будут согласованы до конца февраля, когда в Санкт-Петербурге начнется публичное обсуждение проекта изменений в Генплан города. Общественные слушания по проекту пройдут с 27 февраля по 2 марта.

"Балтийский" вариант "Аэроэкспресса" уже был проработан. Предполагалось строительство участка линии от терминала Пулково до ж/д платформы "Шоссейная" протяженностью более 5 км. Предусматривалась и реконструкция существующей ж/д инфраструктуры от Шоссейной до Балтийского вокзала. Однако "Группа ЛСР" предложила изменить выход "Аэроэкспресса" на Витебский вокзал. "Сейчас по заказу "ЛСР" осуществляются предпроектные проработки, уточняются границы прохождения линии, решаются вопросы с определением затрат", – говорит Тетерин.

Как сообщил "Фонтанке" заместитель генерального директора по управлению проектами "Группы ЛСР" Борис Мурашов, у компании уже есть документы для РЖД. "Группа ЛСР" уже передала в РЖД материалы сравнения основных технико-экономических показателей вариантов трассировок на Балтийский вокзал – Пулково и Витебский вокзал – Пулково. 1 февраля планируется совещание в РЖД, где будет обсуждаться внесение изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга, а также будут сравниваться оба представленных нами варианта с технико-экономическим обоснованием", – говорит Мурашов.