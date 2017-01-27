Самые влиятельные бизнесмены Петербурга - 2016

Рейтинг влиятельности, ежегодно составляемый журналом «Город 812», традиционно представляет «Фонтанка». Эксперты оценивали влиятельность медийных персон, городских чиновников, депутатов ЗакСа, бизнесменов, силовиков, учреждений здравоохранения.

Уже давно прошли времена, когда самыми влиятельными бизнесменами в Петербурге были петербургские бизнесмены – тогдашние владелец пивзавода «Балтика» Теймураз Боллоев или глава «Ленэнерго» Андрей Лихачев. Сейчас рейтинг возглавляют исключительно федеральные фигуры, имеющие в Петербурге свои интересы.

1. В минувшем году Группа ЛСР Андрея Молчанова была крупнейшим застройщиком в Петербурге, участвовала в концессии на частный трамвай вместе со структурами Юрия Ковальчука, строила жилье для бюджета и добилась от Смольного компенсации в сотни миллионов за выход из проекта Блокадной подстанции, признанной памятником. Последнее – лучшее доказательство влиятельности. Поскольку Смольный не запрещал ЛСР дальше реализовывать проект, но с учетом охранных обязательств, никаких правовых оснований требовать компенсации у компании не было. Кому в большей степени принадлежат лавры этой победы – хозяину ЛСР Андрею Молчанову или главе совета директоров Александру Вахмистрову – вопрос открыт. Но в рейтинге бизнесменов эксперты чаще называли первую фамилию.

2. Близкий к Владимиру Путину банкир Юрий Ковальчук обычно возглавляет наш рейтинг влиятельных бизнесменов Петербурга. В конце минувшего года Смольный утвердил проект планировки трамвайных линий в Красногвардейском районе, которые на условиях ГЧП строит аффилированная с Ковальчуком УК «Лидер» вместе с ЛСР. Правда, были и потери: не состоялся телеканал Life78, который в конце прошлого года запустили вместо канала 100ТВ. Большие инвестиции, вложенные в преобразование телеканала, были фактически потрачены впустую.

3. Друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг в минувшем году возглавил составляемый Forbes федеральный рейтинг «Королей госзаказа» – в частности, он строит Керченский мост. В Петербурге известен в основном спортом (хоккеем и дзюдо) и недвижимостью, часто объединяя оба эти направления. Так, в 2016 году обсуждались планы по предоставлению ему под застройку территории вокруг спорткомплекса «Юбилейный», которым он уже управляет. Впрочем, это не единственный его бизнес в городе.

4. В Петербурге достроен ЗСД, главным концессионером которого является ВТБ, Северо-Западный центр которого возглавляет Денис Бортников. Оппозиционные депутаты ЗакСа, прочитав в проекте бюджета, что город заплатит в 2017 году оператору ЗСД 4,6 миллиарда рублей в качестве компенсации расходов за эксплуатацию дороги, повозмущались, но ничего не добились. После некоторого охлаждения отношений в начале правления Георгия Полтавченко ВТБ снова полюбил Петербург. Банк готов финансировать строительство моста через Неву между Зольной и Фаянсовой, строить легкорельсовые трамваи, создавать информационную систему для городского общественного транспорта и т.д.

5. Алексей Миллер успешно строит свой небоскреб, который вырос настолько, что уже виден на горизонте исторического центра. То есть своей цели «Газпром» достиг. В конце года Смольный сдал ему в аренду стадион на Крестовском за рубль в год. И хотя понятно, что «Газпрому» придется раскошеливаться еще и на содержание стадиона, что несколько дороже, чем 1 рубль, все равно видно, что «Газпром» в Петербурге очень уважают.

6. Ресторатор Евгений Пригожин, которого ассоциируют с «Фабрикой троллей», имеет скандальную славу, но зато все видят – он старается не для себя, а для отечества и его превосходительства. Так, что даже попал под американские санкции. В минувшем году приватизировал Елисеевский магазин.

7. Близкий к Владимиру Путину предприниматель Геннадий Тимченко упоминается в Петербурге чаще всего как президент хоккейного клуба СКА. Для которого в минувшем году решил построить новый стадион. Вместе с тем это далеко не единственный его бизнес в нашем городе. В минувшем году СМИ сообщали, что он переводит в Петербург из Москвы сотрудников своей компании «Стройтранснефтегаз».

8. Основной акционер банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев вернул себе оперативный контроль над собственным банком, поменяв кресло председателя наблюдательного совета на кресло председателя правления. Однако пик влиятельности Савельева приходился на времена Валентины Матвиенко, с которой Савельев, как говорят, был хорошо знаком. До недавнего времени в «Санкт-Петербурге» держали свои счета большинство ГУПов. Но после того как под санкции попал банк «Россия» Юрия Ковальчука, из Москвы поступил приказ поддержать жертву американского империализма – и счета были переведены к нему.

9. Константин Голощапов удивительным образом попал в список влиятельных бизнесменов, поскольку сам он официально никаким бизнесом не владеет. Про него известно, что в юности он занимался дзюдо вместе с Владимиром Путиным, потом вместе с Аркадием Ротенбергом основал СМП-банк. В последние годы его имя упоминается в основном в связи со строительством монастырей и организацией паломнических поездок. Но знающие люди считают его очень влиятельным человеком. А «Деловой Петербург» оценивает активы его родственников и доверенных лиц в 18 миллиардов рублей.

10. Петербургская компания «ВАД» известна тем, что активно строит федеральные дороги по всей России. В прошлом году она без конкурса получила уникальный подряд на строительство трассы «Таврида» в Крыму (проект пока оценивается в 139 миллиардов рублей). ЗАО «ВАД» активно работает и в Петербурге. И даже поучаствовало в благотворительной постройке Яхтенного моста. Что говорит о том, что с петербургского рынка господрядов фирма уходить не собирается.

Комментарий



Анна Щербакова, редактор СПб бюро газеты «Ведомости»:



– Как водится, половина списка – «родственники и знакомые кролика», то есть друзья президента. В этом смысле ничего не меняется, предприниматели, основатели какого-нибудь нового бизнеса вроде крупных ретейлеров на серьезное влияние не претендуют, хотя с точки зрения налоговых поступлений в бюджет и создания рабочих мест, например Х5 и «Лента», заметны в Петербурге. Совладелец «Юлмарта» (и других как раз новых компаний) Дмитрий Костыгин, кстати, в нынешний список не попал (в прошлом году занимал 5-е место). На его имидже не мог не отразиться конфликт с другими акционерами «Юлмарта».



Бизнес многих лидеров рейтинга связан скорее с сырьевыми ресурсами, чем с производственными и обрабатывающими отраслями. К этой же категории я отношу девелопмент и недвижимость, которые по петербургским меркам могут оказаться даже важнее углеводородов. Странно, кстати, что в топ-10 не попал директор и совладелец «Метростроя» Вадим Александров, которому в прошлом году доверили самый дорогой и ответственный объект – стадион.



В рейтинге три банкира. ВТБ, АКБ «Россия» и «Санкт-Петербург». В прошлом году обстоятельства благоприятствовали укреплению крупнейших кредитных организаций, и Петербург не исключение: местных банков, которые раньше были достаточно заметны и в рыночном и в политическом отношении, практически не осталось, крупнейшие из них переданы на санацию федеральным. Название Балтинвестбанк сохранилось, а вспомнить имя его бывшего акционера Юрия Рыдника уже не все и смогут.



Вообще, прошлый год в бизнесе проходил, на мой взгляд, под девизом Sic transit gloria mundi. Достаточно вспомнить печальную судьбу президента ХК «Форум» Дмитрия Михальченко и председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита: о лоббистских возможностях обоих ходили легенды, но ни капиталы, ни политические связи не спасли их от тюремных нар.

Другие рейтинги влиятельности за 2016 год можно посмотреть здесь