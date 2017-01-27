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Петербург-2016 в людях и цифрах
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30.01.2017 18:13

Самые влиятельные бизнесмены Петербурга - 2016

Рейтинг влиятельности, ежегодно составляемый журналом «Город 812», традиционно представляет «Фонтанка». Эксперты оценивали влиятельность медийных персон, городских чиновников, депутатов ЗакСа, бизнесменов, силовиков, учреждений здравоохранения.
Самые влиятельные бизнесмены Петербурга - 2016

Уже давно прошли времена, когда самыми влиятельными бизнесменами в Петербурге были петербургские бизнесмены – тогдашние владелец пивзавода «Балтика» Теймураз Боллоев или глава «Ленэнерго» Андрей Лихачев. Сейчас рейтинг возглавляют исключительно федеральные фигуры, имеющие в Петербурге свои интересы.

"Фонтанка.ру"

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1. В минувшем году Группа ЛСР Андрея Молчанова была крупнейшим застройщиком в Петербурге, участвовала в концессии на частный трамвай вместе со структурами Юрия Ковальчука, строила жилье для бюджета и добилась от Смольного компенсации в сотни миллионов за выход из проекта Блокадной подстанции, признанной памятником. Последнее – лучшее доказательство влиятельности. Поскольку Смольный не запрещал ЛСР дальше реализовывать проект, но с учетом охранных обязательств, никаких правовых оснований требовать компенсации у компании не было. Кому в большей степени принадлежат лавры этой победы – хозяину ЛСР Андрею Молчанову или главе совета директоров Александру Вахмистрову – вопрос открыт. Но в рейтинге бизнесменов эксперты чаще называли первую фамилию.

2. Близкий к Владимиру Путину банкир Юрий Ковальчук обычно возглавляет наш рейтинг влиятельных бизнесменов Петербурга. В конце минувшего года Смольный утвердил проект планировки трамвайных линий в Красногвардейском районе, которые на условиях ГЧП строит аффилированная с Ковальчуком УК «Лидер» вместе с ЛСР. Правда, были и потери: не состоялся телеканал Life78, который в конце прошлого года запустили вместо канала 100ТВ. Большие инвестиции, вложенные в преобразование телеканала, были фактически потрачены впустую.

3. Друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг в минувшем году возглавил составляемый Forbes федеральный рейтинг «Королей госзаказа» – в частности, он строит Керченский мост. В Петербурге известен в основном спортом (хоккеем и дзюдо) и недвижимостью, часто объединяя оба эти направления. Так, в 2016 году обсуждались планы по предоставлению ему под застройку территории вокруг спорткомплекса «Юбилейный», которым он уже управляет. Впрочем, это не единственный его бизнес в городе.

4. В Петербурге достроен ЗСД, главным концессионером которого является ВТБ, Северо-Западный центр которого возглавляет Денис Бортников. Оппозиционные депутаты ЗакСа, прочитав в проекте бюджета, что город заплатит в 2017 году оператору ЗСД 4,6 миллиарда рублей в качестве компенсации расходов за эксплуатацию дороги, повозмущались, но ничего не добились. После некоторого охлаждения отношений в начале правления Георгия Полтавченко ВТБ снова полюбил Петербург. Банк готов финансировать строительство моста через Неву между Зольной и Фаянсовой, строить легкорельсовые трамваи, создавать информационную систему для городского общественного транспорта и т.д.

5. Алексей Миллер успешно строит свой небоскреб, который вырос настолько, что уже виден на горизонте исторического центра. То есть своей цели «Газпром» достиг. В конце года Смольный сдал ему в аренду стадион на Крестовском за рубль в год. И хотя понятно, что «Газпрому» придется раскошеливаться еще и на содержание стадиона, что несколько дороже, чем 1 рубль, все равно видно, что «Газпром» в Петербурге очень уважают.

6. Ресторатор Евгений Пригожин, которого ассоциируют с «Фабрикой троллей», имеет скандальную славу, но зато все видят – он старается не для себя, а для отечества и его превосходительства. Так, что даже попал под американские санкции. В минувшем году приватизировал Елисеевский магазин.

7. Близкий к Владимиру Путину предприниматель Геннадий Тимченко упоминается в Петербурге чаще всего как президент хоккейного клуба СКА. Для которого в минувшем году решил построить новый стадион. Вместе с тем это далеко не единственный его бизнес в нашем городе. В минувшем году СМИ сообщали, что он переводит в Петербург из Москвы сотрудников своей компании «Стройтранснефтегаз».

8. Основной акционер банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев вернул себе оперативный контроль над собственным банком, поменяв кресло председателя наблюдательного совета на кресло председателя правления. Однако пик влиятельности Савельева приходился на времена Валентины Матвиенко, с которой Савельев, как говорят, был хорошо знаком. До недавнего времени в «Санкт-Петербурге» держали свои счета большинство ГУПов. Но после того как под санкции попал банк «Россия» Юрия Ковальчука, из Москвы поступил приказ поддержать жертву американского империализма – и счета были переведены к нему.

9. Константин Голощапов удивительным образом попал в список влиятельных бизнесменов, поскольку сам он официально никаким бизнесом не владеет. Про него известно, что в юности он занимался дзюдо вместе с Владимиром Путиным, потом вместе с Аркадием Ротенбергом основал СМП-банк. В последние годы его имя упоминается в основном в связи со строительством монастырей и организацией паломнических поездок. Но знающие люди считают его очень влиятельным человеком. А «Деловой Петербург» оценивает активы его родственников и доверенных лиц в 18 миллиардов рублей.

10. Петербургская компания «ВАД» известна тем, что активно строит федеральные дороги по всей России. В прошлом году она без конкурса получила уникальный подряд на строительство трассы «Таврида» в Крыму (проект пока оценивается в 139 миллиардов рублей). ЗАО «ВАД» активно работает и в Петербурге. И даже поучаствовало в благотворительной постройке Яхтенного моста. Что говорит о том, что с петербургского рынка господрядов фирма уходить не собирается.

Комментарий

Анна Щербакова, редактор СПб бюро газеты «Ведомости»:

– Как водится, половина списка – «родственники и знакомые кролика», то есть друзья президента. В этом смысле ничего не меняется, предприниматели, основатели какого-нибудь нового бизнеса вроде крупных ретейлеров на серьезное влияние не претендуют, хотя с точки зрения налоговых поступлений в бюджет и создания рабочих мест, например Х5 и «Лента», заметны в Петербурге. Совладелец «Юлмарта» (и других как раз новых компаний) Дмитрий Костыгин, кстати, в нынешний список не попал (в прошлом году занимал 5-е место). На его имидже не мог не отразиться конфликт с другими акционерами «Юлмарта».

Бизнес многих лидеров рейтинга связан скорее с сырьевыми ресурсами, чем с производственными и обрабатывающими отраслями. К этой же категории я отношу девелопмент и недвижимость, которые по петербургским меркам могут оказаться даже важнее углеводородов. Странно, кстати, что в топ-10 не попал директор и совладелец «Метростроя» Вадим Александров, которому в прошлом году доверили самый дорогой и ответственный объект – стадион.

В рейтинге три банкира. ВТБ, АКБ «Россия» и «Санкт-Петербург». В прошлом году обстоятельства благоприятствовали укреплению крупнейших кредитных организаций, и Петербург не исключение: местных банков, которые раньше были достаточно заметны и в рыночном и в политическом отношении, практически не осталось, крупнейшие из них переданы на санацию федеральным. Название Балтинвестбанк сохранилось, а вспомнить имя его бывшего акционера  Юрия Рыдника уже не все и смогут.

Вообще, прошлый год в бизнесе проходил, на мой взгляд, под девизом Sic transit gloria mundi. Достаточно вспомнить печальную судьбу президента ХК «Форум» Дмитрия Михальченко и председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита: о лоббистских возможностях обоих ходили легенды, но ни капиталы, ни политические связи не спасли их от тюремных нар.

Другие рейтинги влиятельности за 2016 год можно посмотреть здесь

Справка:

Как составлялись эти рейтинги:

Рейтинг влиятельности по итогам 2016 года, составленный на основе экспертного опроса, – это очередное, девятое по счету исследование, которое «Город 812» проводит с 2008 года.

В составлении рейтингов приняли участие 44 эксперта. Главным критерием отбора экспертов была их посвященность в рассматриваемые вопросы. Список экспертов, за исключением тех, кто попросил об анонимности, приводится ниже.

Каждый эксперт оценивал только те номинации, в которых является специалистом. В составлении общего рейтинга мы просили принять участие всех экспертов. Под влиятельностью мы понимаем способность людей добиться принятия нужного решения в своей сфере и в городе вообще. Все опросы были открытыми.

Как и любой рейтинг влиятельности, этот является достаточно субъективным и скорее показывает, кто считается влиятельным в Петербурге, чем кто является им на самом деле.

Список экспертов, давших разрешение назвать их имена:

- Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга;

- Сергей Балуев, главный редактор журнала "Город 812";

- Елена Бодрова, исполнительный директор "Российской Гильдии управляющих и девелоперов";

- Игорь Бурдинский, предприниматель, управляющий партнер компании "Коринф";

- Николай Буров, директор музея-памятника "Исаакиевский собор";

- Алексей Волков, доцент кафедры административного и конституционного права юридического факультета РАНХиГС;

- Андрей Захаров, журналист;

- Елена Кальницкая, генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф";

- Виталий Милонов, депутат петербургского ЗакСа;

- Семен Михайловский, ректор Российской академии художеств им. И.Е. Репина;

- Ирина Начарова, начальник отдела по связям с общественностью ГМЗ «Царское Село»;

- Виктор Новиков, художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской;

- Василий Панкратов, председатель комитета по культуре;

- Татьяна Протасенко, научный руководитель социологического центра «Мегаполис»;

- Алексей Пучнин, экс-председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии;

- Алексей Разоренов, совладелец газеты «Мой район»;

- Максим Резник, депутат петербургского ЗакСа;

- Елена Рыйгас, магистр филологии, аспирантка Социологического института РАН;

- Дмитрий Синочкин, шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга»;

- Константин Сухенко, председатель городского комитета по культуре;

- Ольга Таратынова, директор ГМЗ «Царское Село»;

- Вадим Тюльпанов, сенатор Совета Федерации;

- Сергей Шуб, гендиректор театра «Балтийский дом».

Полная версия рейтингов опубликована в первом в этом году номере журнала за 30.01.2017. http://www.online812.ru/


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