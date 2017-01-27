Из-за ASUS двое граждан Узбекистана не улетели из Пулково

Телефон ASUS помешал двоим гостям Петербурга из Узбекистана улететь домой 27 января. Рейс 640 Санкт-Петербург — Самарканд улетел без них в 13.30, по расписанию.

Как стало известно «Фонтанке», во время предполётного досмотра к полицейскому обратился 28-летний гражданин Узбекистана и сообщил, что кто-то похитил его мобильный телефон марки ASUS стоимостью 8 тысяч рублей. Полицейские приняли заявления и начали поиск, просматривая камеры видеонаблюдения. Просмотреть не успели, так как в полицию аэропорта пришел ещё один гражданин Узбекистана, 54 лет: он заявил о явке с повинной, признал кражу и предъявил похищенный ASUS.

Таким образом, у полиции уже были потерпевший, признавшийся жулик и похищенное имущество; на этом этапе следствие приступило к составлению процессуальных документов.

Оба гражданина Узбекистана пока остались в Петербурге: один – как потерпевший, второй – как подозреваемый. Заметим, что стоимость похищенного и возвращенного телефона как минимум в два раза меньше, чем цена одного авиабилета Санкт-Петербург — Самарканд.