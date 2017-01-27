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Петербург-2016 в людях и цифрах
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30.01.2017 11:00
20 Комментариев

Самые влиятельные люди Петербурга - 2016

Рейтинг влиятельности, ежегодно составляемый журналом «Город 812», традиционно представляет «Фонтанка». Эксперты оценивали влиятельность медийных персон, городских чиновников, депутатов ЗакСа, бизнесменов, силовиков, учреждений здравоохранения.
Самые влиятельные люди Петербурга - 2016

Если говорить о новых трендах в рейтинге влиятельности, то нельзя не отметить, во-первых, возвышения Вячеслава Макарова и, во-вторых, то, как ловко из рейтинга пропадают люди. Вот стоял в прошлом году на 8-м месте (а также на 2-м месте среди бизнесменов и на 3-м месте среди строителей) миллиардер Дмитрий Михальченко. А сейчас пребывает в СИЗО. В таком же положении оказался занимавший 5-е место в рейтинге 2014 года бывший вице-губернатор Марат Оганесян. Никогда прежде фигуранты рейтинга не отправлялись за решетку. И понятно, что это не просто совпадение, а отражение общероссийской ситуации, которая, как уверяют, может иметь и не самое предсказуемое развитие.

"Фонтанка.ру"

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1. Многие так уверенно говорили про возможность ухода с поста Георгия Полтавченко после выборов, что ему, вопреки обыкновению, пришлось эти разговоры комментировать. Он пообещал увольнять чиновников, которые распространяют такие слухи. А в остальном все у него было хорошо – федеральные задания выполнялись. И даже со стадионом ситуация разрулилась.

2. Впервые в новейшей истории Петербурга Смольный никак не участвовал в выборах в ЗакС. Поэтому спикер парламента и лидер местной «Единой России» Вячеслав Макаров руководил процессом единолично, став, таким образом, самым решительным, смелым и, как следствие, самым эффективным политиком минувшего года в Петербурге.

3. Вице-губернатор Игорь Албин строил стадион и строителей, а кроме него в Смольном никто ничего и никого не строил. Поэтому Албин вырвался вперед.

4. Михаил Пиотровский оставался главным музейно-культурным столпом города, позволяющим себе делать заявления, которые другие руководители его уровня делать опасались. Такая смелость не могла не сказаться на месте в рейтинге.

5. В конце года был объявлен несостоявшимся проект превращения канала Life78 в главный новостной канал Петербурга. Деньги на не случившееся превращение, как считается, давали структуры Юрия Ковальчука. Получается, что потратили их зря. Впрочем, это не очень большая потеря для такого уважаемого человека.

6. Вице-губернатор Александр Говорунов, по всеобщему мнению, должен был вести на выборы в ЗакС команду Смольного. А он ничего такого не делал и даже не пытался – то ли не хотел, то ли не разрешили. Поэтому в глазах экспертов потерял некоторые позиции.

7. Компания ЛСР, принадлежащая Андрею Молчанову, много строила – и в Петербурге, и вне его. Вместе с фирмами Юрия Ковальчука занялась транспортными концессионными проектами. И компенсацию за то, что не разрешили снести Блокадную подстанцию на Фонтанке, от Смольного удалось получить. Это ли не влияние?

8. Сергей Умнов в минувшем году не попадал на первые полосы газет, что для начальника ГУ МВД скорее плюс, чем минус.

9. Хотя полпред в СЗФО поменялся (если кто не в курсе: Владимира Булавина сменил Николай Цуканов), заместитель по внутренней политике у него остался прежний – Любовь Совершаева. Но главное – она представляет интересы Юрия Ковальчука и в этом качестве кажется незаменимой.

10. Глава банка ВТБ Андрей Костин вновь полюбил Петербург. Его банк достроил ЗСД и готов реализовать в нашем городе другие проекты в рамках государственно-частного партнерства. Тем более что они получаются очень выгодными.

11. Руководимый Алексеем Миллером «Газпром» успешно и без скандалов строит свою башню, которая уже хорошо видна из разных мест, что подчеркивает роль Миллера в жизни Петербурга. Смольный называет «Лахта центр» точкой роста.

12. Аркадий Ротенберг строит Керченский мост и вообще является «королем госзаказа», по версии Forbes. В Петербурге его проекты не столь масштабны. Зато масштабна сама фигура.

13. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, как считается, сохраняет отношения с Вячеславом Макаровым. Что логично – к кому же ей еще обращаться в Петербурге. Следы влияния экс-губернатора в Петербурге не слишком видны, но они есть, считают эксперты.

14. Про Геннадия Тимченко можно сказать то же, что и про Аркадия Ротенберга. В нашем городе этот хорошо знакомый президенту бизнесмен известен в первую очередь как президент хоккейного клуба СКА. Но его бизнес обширен и разносторонен.

15. Вице-губернатор Михаил Мокрецов курирует и финансовый, и имущественный блок Смольного. То есть фактически держит в своих руках все экономические рычаги, которыми обладает Смольный.

16. В отличие от Михаила Пиотровского, Валерий Гергиев не выступает с заявлениями на острые темы. Поэтому в Петербурге его вспоминают не часто – только когда он, например, едет выступать в Пальмиру. Но все знают, что Гергиев имеет выход на самый верх. И может решить практически любой вопрос.

17. Ресторатор Евгений Пригожин, как считается, создал «Фабрику троллей». То есть борется за правое дело до такой степени, что даже попал под санкции США. В минувшем году Елисеевский магазин окончательно стал его.

18. Прокурор Сергей Литвиненко, несмотря на проверки Генпрокуратуры и упорные слухи об отставке, сохранил свой пост. Что оставило его в рейтинге, но на чуть более низком месте.

19. Давид Адамия возглавляет аппарат губернатора, контролируя, в частности, расписание главы города. Что очень важно. Кроме того, говорят, у них и хорошие личные отношения.

20. Начальник Главного следственного управления по Петербургу Александр Клаус отвечает за все крупные уголовные дела (за исключением тех, которые берет себе ФСБ, Москва или кто-нибудь еще).

21. Глава Управления Федеральной антимонопольной службы Вадим Владимиров внимательно следил, не нарушает ли Смольный антимонопольное законодательство, и отменил за год массу конкурсов. Что контрастирует с деятельностью предыдущих глав этого ведомства, которые такой энергией не обладали.

22. Александр Сокуров продолжает интересоваться градозащитой и политикой. Он просил Владимира Путина освободить украинского режиссера Олега Сенцова. И хотя Сенцова не освободили, эксперты запомнили сокуровскую отвагу.

23. Весь год отдельные сотрудники СПбГУ митинговали, жаловались на своего ректора Николая Кропачева и даже писали про него письма президенту. Но президент Кропачева любит и ничего плохого ему не сделал. Поэтому Кропачев легко шокировал публику заявлениями о переезде всего университета в пригород. Или даже в область.

24. АЖУР остался единственным в городе крупным независимым медиахолдингом, поэтому его глава Андрей Константинов не может не быть влиятельным. К тому же патриотические убеждения в сочетании с оригинальностью подходов позволяют ему сохранять хорошие отношения с людьми самых разных политических ориентаций.

25. Смольный недоволен монополизмом «Метростроя» и тем, что городу никак не удается получить контроль над этим предприятием, которым фактически владеют его гендиректор Вадим Александров и замгендиректора – его сын Николай. Минувший год начинался даже с обысков в «Метрострое». Но потом этой компании доверили самое важное – стадион. Если все пойдет хорошо, Александрова не только не осудят, но и наградят. А может быть, сначала наградят, а потом как пойдет.

26. Глава Петербургской епархии митрополит Варсонофий не смог добиться передачи Церкви Исаакиевского собора – вместо него это пришлось делать лично патриарху. Поэтому в рейтинге митрополит понизился.

27. Полпред Николай Цуканов попадает в рейтинг по должности, как и его предшественник. Поскольку Петербург находится в прямом подчинении у федерального центра, здесь полпреду делать особо нечего. В остальных регионах округа его власть сильнее.

28. Хотя Игорь Дивинский и ушел из Смольного в Думу, он, по мнению экспертов, остается близким к Георгию Полтавченко человеком. И имеет влияние на ход некоторых процессов.

29. Несмотря на угасающие протесты общественности, предприниматель Захар Смушкин продолжает реализовать проект строительства города-спутника Южный, на который и Смольный и федеральный центр пока готовы давать бюджетные миллиарды.

30. Выйдя из тюрьмы (впрочем, это было уже давно), петербургский предприниматель Михаил Мирилашвили уехал в Израиль, где и живет. Но сохраняет свое присутствие в городе – ему принадлежит ряд торговых центров во главе с «Пиком» на Сенной, кроме того, он занимается инвестициями в интернет-технологии. В прошлом году выяснилось, что стоимость его активов гораздо больше, чем думали, – 229 миллиардов рублей, по подсчетам «ДП».

Комментарий:

Татьяна Протасенко, старший научный сотрудник Социологического института РАН:

– Сегодня рейтинг влиятельности – это влияние не личностей, а функций. Как только человек уходит со своей должности, его влияние заканчивается. Личности, конечно, тоже есть, но это скорее исключение, чем правило. Например, прежний глава Горизбиркома Алексей Пучнин, проявлявший большую активность, все время присутствовал в рейтинге. А нынешнего, Виктора Панкевича, никто не вспоминает. То же самое – спикер Вячеслав Макаров. Никогда еще глава городского парламента не поднимался в рейтинге так высоко. И это вполне объяснимо: после выборов Макаров стал полновластным начальником в Мариинском дворце.

Но в целом это ситуация, характерная для всей страны. Хотя некоторые политологи считают, что в ближайшем будущем, когда начнутся массовые выборы губернаторов, роль фактора личности возрастет и губернаторы должны будут стать политиками, а не просто хозяйственниками. А сейчас роль личности, имени настолько невелика, что некоторые смольнинские чиновники средней руки, с которым я общаюсь, не могут даже вспомнить всех вице-губернаторов, не говоря о главах комитетов.

Бизнес в основном представлен людьми федерального уровня, хотя и местными по происхождению. И когда читаешь все эти фамилии, задаешься вопросом: насколько наш город вообще самостоятелен? При этом обращает на себя внимание, что бизнесмены, ушедшие в Москву, сохраняют здесь свои интересы. А вот политики, уезжая из Петербурга, уезжают из него навсегда: в рейтинге нет ни Кудрина, ни Грефа, ни даже Максима Соколова. Одна только Валентина Матвиенко.

Другие рейтинги влиятельности за 2016 год можно посмотреть здесь

Справка:

Как составлялись эти рейтинги:

Рейтинг влиятельности по итогам 2016 года, составленный на основе экспертного опроса, – это очередное, девятое по счету исследование, которое «Город 812» проводит с 2008 года.

В составлении рейтингов приняли участие 44 эксперта. Главным критерием отбора экспертов была их посвященность в рассматриваемые вопросы. Список экспертов, за исключением тех, кто попросил об анонимности, приводится ниже.

Каждый эксперт оценивал только те номинации, в которых является специалистом. В составлении общего рейтинга мы просили принять участие всех экспертов. Под влиятельностью мы понимаем способность людей добиться принятия нужного решения в своей сфере и в городе вообще. Все опросы были открытыми.

Как и любой рейтинг влиятельности, этот является достаточно субъективным и скорее показывает, кто считается влиятельным в Петербурге, чем кто является им на самом деле.

Список экспертов, давших разрешение назвать их имена:

- Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга;

- Сергей Балуев, главный редактор журнала "Город 812";

- Елена Бодрова, исполнительный директор "Российской Гильдии управляющих и девелоперов";

- Игорь Бурдинский, предприниматель, управляющий партнер компании "Коринф";

- Николай Буров, директор музея-памятника "Исаакиевский собор";

- Алексей Волков, доцент кафедры административного и конституционного права юридического факультета РАНХиГС;

- Андрей Захаров, журналист;

- Елена Кальницкая, генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф";

- Виталий Милонов, депутат петербургского ЗакСа;

- Семен Михайловский, ректор Российской академии художеств им. И.Е. Репина;

- Ирина Начарова, начальник отдела по связям с общественностью ГМЗ «Царское Село»;

- Виктор Новиков, художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской;

- Василий Панкратов, предеседатель комитета по культуре;

- Татьяна Протасенко, научный руководитель социологического центра «Мегаполис»;

- Алексей Пучнин, экс-председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии;

- Алексей Разоренов, совладелец газеты «Мой район»;

- Максим Резник, депутат петербургского ЗакСа;

- Елена Рыйгас,магистр филологии, аспирантка Социологического института РАН;

- Дмитрий Синочкин, шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга»;

- Константин Сухенко, председатель городского комитета по культуре;

- Ольга Таратынова, директор ГМЗ «Царское Село»;

- Вадим Тюльпанов, сенатор Совета Федерации;

- Сергей Шуб, гендиректор театра «Балтийский дом».

Полная версия рейтингов опубликована в первом в этом году номере журнала за 30.01.2017. http://www.online812.ru/


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комментарии пользователей (20)
абк78
30 января 2017 г. 14:15
rumet:
даже церковь на Сенной — и та похерена.
А зачем им церковь строить, если вон целый собор на халяву РПЦ передают? Чую, не за горами время, когда Эрмитаж с Русским музеем в ведение РПЦ перейдет. И нафига им вкладываться в строительство церквей.
shust
30 января 2017 г. 13:43
список кандидатов для переезда на север для поправки здоровья и уборки снега.
Udel
30 января 2017 г. 13:42
Место красит человека или человек место? В данном случае ответ очевиден...
Обыватель
30 января 2017 г. 13:19
виктор л: Кресты не готовы. Как только, так сразу... Что же касается рейтинга, то у нас рейтинг и госдолжность связаны неразрывно. И это правильно! Вот, например Пиотровский, Академик, директор. А какой у него рейтинг. Да никакого. Любой мракобес в рясе может его срезать и поставить на место. Не твоего ума дело о храмах рассуждать, за музеем следи! И ведь проглотил, а что ответить? Если бы со свечкой был замечен — другое дело, а так — просто больное животное, как сказал еще один мракобес об атеистах.
olla
30 января 2017 г. 13:10
что-то даже обсуждать эту тему не хочется... уж слишком много неприятных персон названо.
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