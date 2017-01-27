Советник Трампа: В администрации действительно обсуждается снятие санкций с России

Администрация президента США действительно обсуждает ослабление или даже снятие санкций против России. Это подтвердила советник президента США Киллиан Конвей, передает 27 января Fox News. Ранее СМИ сообщали об этом со ссылкой на неназванные источники.

«Все это находится в процессе рассмотрения», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сказал, что эта информация неофициальна и что ему об этом ничего достоверно не известно.