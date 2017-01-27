Новые суточные билеты на транспорт использовали в Петербурге уже 140 тысяч раз

Долгожданные полуторачасовые и суточные билеты на общественный транспорт Петербурга, несмотря на несовершенства, за первые недели использования уже нашли своих почитателей. Самым удобным вариантом оплаты проезда оказался билет «Суточный».

В комитете по транспорту Петербурга 27 января подытожили, что за первые три недели 2017 года жители города оплатили почти 140 тысяч поездок проездными билетами нового образца, хотя за первые дни января новинку опробовали только 48 тысяч раз. Самым популярным у петербуржцев стал «Суточный» билет, который предлагает «безлимит» на все виды транспорта на 24 часа, – им воспользовались более 2,5 тысячи человек. Билет на пять суток купили больше двух тысяч горожан. Больше 1,8 тысячи человек приобрели билет на трое суток и чуть меньше, а 1,7 тысячи пассажиров оплачивали свои поездки билетом на двое суток.

Напомним, привычные для многих мегаполисов полуторачасовые и суточные билеты добавили к линейке проездных с 1 января 2017 года. Однако в Петербурге система оказалась далека от идеала. Для начала, к новым проездным оказалась не готова аппаратура, которая не всегда может распознать билеты «на время». Но главное, что смутило пассажиров, – это запись новых билетов только на чистую карту «Подорожник». То есть необходимо либо «прокатать» все деньги с электронного кошелька, либо покупать новую карточку. В транспортной отрасли это оправдывают возможным конфликтом разных типов билетов, но количество карточек это не уменьшает.