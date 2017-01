Нежестокий bromance

Настоящий информационный шторм поднялся минувшей ночью после того, как старший сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье написал в своем твиттере: «Источники в Вашингтоне сообщают, что администрация Трампа уже подготовила указ об отмене санкций против России. Трамп в субботу будет разговаривать с Меркель, а затем с Путиным. Если это подтвердится, то окажутся бессмысленными многолетние усилия Запада остановить реваншистскую Россию. Важна реакция Конгресса и Европы».

Факт предстоящего общения мировых лидеров необычайно взбудоражил медиа. Но и без этого тема сближения в связке «Трамп – Путин» и грядущего развития американо-российских отношений неизменно присутствует на первых полосах самых разных изданий.

«Трамп обдумывает очередную «перезагрузку» отношений с Россией» – так озаглавлен материал в британском The Conversation. Газета насчитала уже четыре попытки такой перезагрузки – в 1989, 1993, 2002 и 2009 годах – и отмечает, что каждый раз попытка оказывалась безуспешной. «Сейчас Россия отчаянно нуждается в отмене экономических санкций. История подсказывает Трампу, что он не должен предлагать помощи, пока Россия не пойдет на существенные уступки по таким вопросам, как ядерное оружие, сотрудничество в Сирии или хакерские атаки», – отмечает издание. Нашу страну The Conversation называет «волком в овечьей шкуре» и считает, что на дипломатических переговорах у администрации США есть сильный козырь: сланцевый экспорт, который составит конкуренцию российской нефти. В результате Трамп, как и обещал, сможет оставить за собой позицию «главного переговорщика».

Серого хищника поминали и в немецкой Zeit. Правда, волком здесь уже назвали самого Трампа. Но без прямого сравнения с Путиным все же не обошлось. «Трамп пока еще не закрывает газеты и не бросает политических противников в тюрьму… Но даже популисты, которые в итоге стали диктаторами, сохраняли в первые годы пребывания в должности подобие демократии. Даже если Трамп еще не нарушил закон, он постоянно демонстрирует презрение к демократическим нормам жизни».

Американский Newsweek 27 января публикует материал российского обозревателя Максима Трудолюбова «Трамп Путина или Путин Трампа?». «США и Россия вступают в новую фазу отношений, но их очертания еще не ясны, – констатирует автор. – Признаки личного сближения между Трампом и Путиным являются предметом для обсуждения, но их реальные отношения остаются весьма туманным фактом… В интервью и заявлениях Трампа явственно прослеживается понятие «сделка»… Но оба – и Трамп, и Путин – предпочитают открытый вариант развития событий, и это рецепт для политической неопределенности».

О сближении позиций американской и российской администрации пишет сегодня, 27 января, The Washington Post. «Трамп предположил, что Вашингтон может сотрудничать с Москвой по конфликтам в Сирии и на Украине, заявил, что готов к переговорам об ослаблении оборонительных позиций НАТО на западной границе России, и выразил скептицизм по поводу санкций – если только они не касаются Ирана и Северной Кореи», – перечисляет главное столичное издание. Также The Washington Post отмечает, что «очевидное восхищение Трампа Путиным» вызывает опасения, особенно на фоне выводов американской разведки о русском вмешательстве в выборы в США и «долгой истории ведения Трампом бизнеса в России».

А журнал The New Yorker обыгрывает тему гипотетического сближения наших лидеров в свойственной изданию лаконичной манере. Здесь опубликовали карикатуру: президент Трамп обращается в штабе к своим военспецам: «Как сказал мой приятель Владимир, вы не можете обращаться просто «главнокомандующий», без слова «товарищ».

