ПСВ отказался продавать «Зениту» своего полузащитника Дэйви Преппера

Голланский клуб ПСВ (город Эйндховен) не согласился на трансфер полузащитника Дэйви Преппера в петербургский «Зенит». Как сообщает 27 января Voetbal International, против его перехода выступил лично главный тренер голландской команды Филлип Коку.

Представители ПСВ подтвердили, что от сине-бело-голубых был получен запрос касательно возможности перехода Преппера. Однако Коку наложил запрет на трансфер футболиста.

Отметим, что это уже вторая трансферная неудача «Зенита» на этой неделе. Ранее петербургский клуб потерпел неудачу в переговорах с «Интером» по переходу защитника Андреа Раноккия (http://www.fontanka.ru/2017/01/25/106/).