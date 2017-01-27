СК: Три с половиной миллиарда рублей составил ущерб, нанесенный группой Гайзера

Ущерб от действий преступной группы, возглавляемой экс-главой Коми Вячеславом Гайзером, для Республики Коми составил 3,5 млрд рублей. Как сообщает 27 января ТАСС, об этом заявила представитель ведомства Светлана Петренко.

Следствие в отношении Гайзера и его соучастников по делу о мошенничестве и создании преступной группы завершено, рассказала Петренко. Гайзера и еще 15 его предполагаемых сообщников обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве, отмывании денег и получении взятки.