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27.01.2017 17:00

СК: Три с половиной миллиарда рублей составил ущерб, нанесенный группой Гайзера

Ущерб от действий преступной группы, возглавляемой экс-главой Коми Вячеславом Гайзером, для Республики Коми составил 3,5 млрд рублей. Как сообщает 27 января ТАСС, об этом заявила представитель ведомства Светлана Петренко.

Следствие в отношении Гайзера и его соучастников по делу о мошенничестве и создании преступной группы завершено, рассказала Петренко. Гайзера и еще 15 его предполагаемых сообщников обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве, отмывании денег и получении взятки.

Источник: «Газета.Ru»

Справка:

Напомним, по данным следствия, преступная группа под руководством экс-главы Коми была создана в 2006 году. Группа незаконно присваивала предприятия региона, либо устанавливала контроль над ними в целях незаконного обогащения. Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года по обвинению в мошенничестве и организации преступной группы.


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