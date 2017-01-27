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27.01.2017 16:55

Жилой комплекс «Образцовый квартал 2» - строим в темпе

Сегодняшние покупатели квартир – люди в большинстве своем практичные. Каждого волнует свое: кому-то важно знать из каких материалов строится дом; кого-то интересует, как устроены коммуникации и отвечают ли они современным требованиям.*
Жилой комплекс «Образцовый квартал 2» - строим в темпе
«Образцовый квартал 2»

Автовладельцы беспокоятся о количестве парковочных мест, родители и пенсионеры – о том, насколько благоустроены дворы. Но объединяет всех одно: будущие новоселы хотят, чтобы жилье было сдано строителями в срок.

Одним из надежных петербургских застройщиков сегодня является ООО «Терминал-Ресурс». Компания воплощает в жизнь проект комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Осенью 2016 года досрочно был введен в эксплуатацию малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал». В июле начато строительство «Образцового квартала 2».

Месторасположение

Улично-дорожная сеть Проекта, где строится ЖК «Образцовый квартал 2» запроектирована таким образом, что жителям удобно добираться в любую точку Петербурга и Ленинградской области по Петербургскому, Киевскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту и кольцевой автодороге. Регулярно ходит муниципальный транспорт, до метро «Московская» или «Купчино» ехать 20-30 минут. Также планируется построить железнодорожную станцию «19 км» (направление «Санкт-Петербург–Луга»), это позволит в дальнейшем за полчаса оказаться на Балтийском вокзале (станция метро «Балтийская»).

Удобно и безопасно

ЖК «Образцовый квартал 2» – это четыре многоквартирных дома (всего 320 квартир), расположенных по периметру участка площадью 2,8 га. Такое размещение домов позволяет сделать двор не только безопасным, но и уютным. В нем устроят детскую и спортивную площадки, зону отдыха для взрослых. Также во дворе жилого комплекса строится современный детский сад на 140 мест с бассейном, который будет окружён зелёной живой изгородью. В пяти минутах ходьбы планируется возведение общеобразовательной школы.

«Образцовый квартал 2»
«Образцовый квартал 2»

Двор станет безопасным, а просторная автостоянка расположится рядом с жилым комплексом. С начала строительства ведутся работы по озеленению двора и прилегающей территории (компания застройщик располагает собственным питомником).

Одним из достоинств проекта является малоэтажность: все дома – четыре этажа с мансардами. Такая малонаселенность приятно контрастирует с огромным количеством жителей городских высоток. Она также гарантирует безопасность будущим жителям: ведь в таком дворе все знают друг друга в лицо.

Современные технологии – в каждую квартиру

В новом жилом комплексе «Образцовый квартал 2» компания-застройщик продолжает реализовывать технологии, хорошо зарекомендовавшие себя в «Образцовом квартале». Так, здания возводятся по кирпично-монолитной технологии, фасады домов отделываются структурной штукатуркой. Это уникальное сочетание не только позволяет добиться оптимальных показателей по экономичности и экологичности, но и придает зданиям индивидуальность.

Все квартиры сдаются «под чистовую отделку». Разнообразие планировок позволит владельцам устроить жилое пространство в соответствии со своими представлениями о комфорте и уюте. В большей части квартир возможно объединение кухни и гостиной в единое пространство. Дизайнерские фантазии смогут воплотить и хозяева мансардных этажей, где потолки будут до 4,47 м.

«Образцовый квартал 2»
«Образцовый квартал 2»

В квартирах устанавливаются металлические взломостойкие входные двери с двумя замками и глазком. Окна и балконные двери – металлопластиковые с двухкамерными теплопакетами, со встроенными клапанами притока воздуха. Такая система не только обеспечивает постоянный воздухообмен, но и защиту от шума. По фасаду лоджии выполняются в едином стиле: витражной системой с одинарным остеклением.

Дополнительный комфорт проживанию придают малошумные лифты фирмы «Schindler», опускающиеся до уровня земли. Отделка лестничных клеток выполняется высококачественными современными материалами: полимерные наливные полы, декоративная штукатурка на стенах.

В «Образцовом квартале 2» предусмотрены современные системы отопления и водоснабжения. Благодаря автономным газовым котельным, которые будут установлены на крыше каждого дома, управление теплоснабжением будет полностью автоматизировано. В квартирах вместо привычных радиаторов отопления монтируется система «теплый водяной пол». Она позволит регулировать температуру в каждом помещении отдельно, а главное – сэкономить до 30% на оплате коммунальных услуг.

Для обеспечения стабильного давления в системах горячего и холодного водоснабжения в каждом здании будут установлены повысительные насосные станции. В целях безопасности все квартиры оснащаются автономными дымовыми пожарными извещателями.

Сегодня на объекте

На сегодняшний день в ЖК «Образцовый квартал 2» возведены все четыре корпуса, завершен монтаж окон, ведутся работы по устройству кровли, вентиляции, внутренней электропроводке квартир.

Учитывая многолетний опыт компании-застройщика строительства малоэтажных комплексов, есть все основания предполагать, что жилой комплекс «Образцовый квартал 2» будет сдан ранее сентября 2018 года, указанного в разрешительной документации на строительство. Сегодня у потенциальных покупателей есть возможность приобрести новую квартиру по цене прошлого года и быть уверенными, что новоселье состоится не просто в срок, а раньше!

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