В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика

Двое погибли, четверо получили серьезные ожоги при пожаре на скалодроме в Петербурге. «Фонтанке» стало известно: следствие уже не рассматривает версию умышленного поджога.

Пожар, полностью уничтоживший крупнейший в городе скалодром «Рок Таун», зацепивший здание «Технопарка на Литовской, 10» и угрожавший мебельному центру «Аквилон», возник на скалодроме, а не в примыкающем к нему технопарке, как говорилось ранее. Сегодня эксперты практически исключили вероятность умышленного поджога. Приоритетная версия – возгорание началось во время сварочных работ.

К полудню 27 января следствие собрало достаточно информации, чтобы отказаться от разработки версии об умышленном поджоге комплекса зданий на Литовской улице, дом 10. Как стало известно «Фонтанке», практически единственная рассматриваемая возможность – это возгорание от искр при сварочных работах в помещении скалодрома. Официально – «рассматриваются все версии».

Скалодром на Литовской улице, 10, полыхнул во второй половине 26 января. Он сгорел практически дотла. Потери расположенных рядом «Технопарка на Литовской, 10» и мебельного центра «Аквилон» относительно невелики. По официальным данным ГУ МЧС по Петербургу, сгорело двухэтажное административно-производственное здание размером 30 на 40 метров, общая площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, металлические конструкции обрушились на площади 800 квадратных метров. Пожар тушили по третьему (всего их пять) номеру сложности, были привлечены 24 единицы техники и 82 пожарных и спасателя.

В помещении скалодрома найдены тела двоих погибших. Они в таком состоянии, что опознать их пока не удалось. Известно, что один из них был спортсменом-скалолазом — об этом говорят остатки страховочного снаряжения.

В больницы доставлены четверо пострадавших. Двое, получившие наиболее серьезные ожоги, были госпитализированы в ожоговый центр НИИ Скорой помощи, их состояние, по словам врачей, крайне тяжелое. Еще двое были направлены в клинику термических поражений Военно-медицинской академии, они в сознании, но прогнозов медики не дают.

На момент возгорания на занятиях находились дети. Когда начался пожар, присматривавший за юными скалолазами родитель вынес из огня не только своего, но и оставшихся двоих.

Главное следственное управление СК России воздерживается от подробных комментариев, ограничившись сообщением, что возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности), и заверив, что «в рамках расследования уголовного дела будут проведены все необходимые следственные действия и назначены экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению данного преступления».

По данным «Фонтанки», предположительную причину возгорания эксперты МЧС и следователи ГСУ СКР по Петербургу установили почти сразу. По всей видимости, виновником стали сварочные работы на скалодроме. Личность сварщика известна, но, по нашей информации, правоохранителям пока удалось поговорить с ним только по телефону. Пообещав прибыть для дачи объяснений в служебном кабинете, сварщик ушел со связи и не спешит на беседу со следователем.

«Видимо, была искра, которая вызвала тление горючего материала, а потом в помещение резко получил доступ свежий воздух – в результате вспышка и быстрое распространение пламени», – поделился с «Фонтанкой» один из участников расследования.

Читатель «Фонтанки», находившийся в этот момент в «Техноцентре», так описывает начало пожара: «Мы работали, потом большой хлопок в конце цеха, и сразу очень едкий запах и, как в фильме "Мгла", чёрно-серое облако. Сначала не поняли, что происходит, когда стали с улицы люди орать, быстрей в раздевалку уже в полной темноте, кое-как схватил одежду и обувь, дышать уже нечем было. Пару минут – и пипец, очень едкий дым был. Переодевался уже на улице, народ ломанулся толпой».

Документально точную причину возгорания пожарным экспертам пока установить не удалось. Анализ затруднен, так как в здании «Технопарка» от пожара пострадала химическая лаборатория, и наличие посторонних химикатов затрудняет работу специалистов.

Однако не вызывает сомнений, что пожар начался именно на скалодроме и уже затем перекинулся на помещения «Технопарка». Пострадал и расположенный рядом «Аквилон», в котором оплавилась и потрескалась обшивка стены, но его пожарным удалось отстоять. Часть обшивки сняли, чтобы убедиться, что нет внутреннего очага, конструкцию в целях профилактики пролили водой. Как объяснили «Фонтанке» спасатели, «Аквилон», скорее всего, спасли качественные изоляционные материалы, использованные при строительстве: они выдержали нагревание от пожара и не воспламенились.

Здание, в котором находился скалодром, принадлежит ЗАО «Литовская, 10». Управляющий бизнес-центром Андрей Сергеев отказался от комментариев. Генеральный директор компании Владимир Руголь не стал разговаривать с «Фонтанкой», пояснив, что находится на беседе со следователем. Фирмой управляет московская инвестиционная компания «Совлинк». Она принадлежит владельцам банка «Альба Альянс» Александру Фрайману и Дмитрию Пяткину.

Услуги альпинистам предоставляло «Рокс таун». Его возглавляет Олег Гончаров. Собственники, по данным СПАРК, – Константин Кравцов и Андрей Шурнеев. Ни Гончаров, ни Кравцов не ответили на звонки «Фонтанки». Андрей Шурнеев, как выяснилось, погиб в ноябре 2015 года.

Кроме того, на Литовской, 10, зарегистрированы «Рок таун» и турклуб My Way. Телефоны организаций отключены, тренеры клуба на звонки не отвечают.

Известно, что полиция проявляла интерес к одному из старших тренеров клуба альпинистов Rock Town и даже объявляла в розыск его автомобиль, но на данный момент его роль в трагедии неочевидна. На телефонные звонки и обращения в социальной сети тренер «Фонтанке» не ответил.

Следователи в тесном взаимодействии со специалистами-криминалистами, судебными медиками и экспертами МЧС продолжают работу. Ход расследования уголовного дела руководство ГСУ СК России по Санкт-Петербургу взяло на особый контроль.

О том, как в считанные часы в Петербурге сгорел дотла крупнейший скалодром в городе, читайте в материале «Фонтанки» – «На Лесной сгорел Rock Town».

Денис Коротков,

Антонина Асанова,

«Фонтанка.ру»