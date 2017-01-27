В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика

Еще
19:20 27.01.2017
Пришлите свою новость!
19:14
В Дании назначат «цифрового посла» для переговоров с Apple и Google
19:10
В Пензе объявили режим ЧС
18:58
Минтруд пересмотрит запрет от 1974 года о работе женщин в шахтах
18:57
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 января
18:40
Поезд ОЖД протаранил выехавший на переезд автомобиль
18:40
Жалобу семьи Дель на органы опеки отказались рассматривать в суде
18:31
Скончался первый глава непризнанной ЛНР Валерий Болотов
18:25
В России вновь обнаружили сомнительный «Экзодерил»
18:14
Грузовик с металлом исчез по дороге из Петербурга в Череповец
18:08
Финляндия отказывается платить за "дыру" в бюджете ЕС после Brexit
18:08
Итоги конкурса на строительство Верховного суда за 29,5 млрд рублей отменены
17:59
В Венгрию могут начать поставлять российский газ
17:57
РЖД оценит экономические обоснования двух вариантов трассы "Аэроэкспресса" до Пулково
17:34
Из-за ASUS двое граждан Узбекистана не улетели из Пулково
17:30
Тенденция: новостройки в Петербурге становятся дороже готовых квартир
17:29
Советник Трампа: В администрации действительно обсуждается снятие санкций с России
17:23
Новые суточные билеты на транспорт использовали в Петербурге уже 140 тысяч раз
17:17
Итоги недели с Андреем Константиновым: Битва за Исаакий
17:12
ПСВ отказался продавать «Зениту» своего полузащитника Дэйви Преппера
17:00
СК: Три с половиной миллиарда рублей составил ущерб, нанесенный группой Гайзера
16:45
О Дональде Трампе снимут байопик
16:39
Конгресс США попросили затруднить снятие санкций с России
16:28
Закон об отмене празднования 8 Марта и 9 Мая обсудят на Украине
16:17
В Барселоне хотят запретить строить отели
16:10
«ДП»: Акционеры «О'Кей» хотят продать сеть за 2 млрд долларов
16:00
Несколько тысяч горожан возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище
15:59
«Квадрат»: Госэкспертиза строительных проектов перешла в электронную форму
15:54
Двое пострадавших при пожаре на скалодроме Rock Town - в реанимации
15:37
ФАС: Контракт по стадиону на Крестовском на 950 млн заключили с нарушениями
15:26
Магазины Zara могут лишиться части товаров из-за Таможенного союза
15:23
Начальник Сыктывкарской транспортной полиции внезапно умер после совещания у начальства в Петербурге
15:17
СМИ: Действующий чемпион Голландии близок к переходу в «Зенит»
15:17
Вышенков: Ладно, что Пиотровский — еврей, так Толстой — тоже
15:10
Лукашенко: Мы не собирамся воевать за независимость
15:05
Вице-губернатор Кириллов поддержал идею создания «Открытой сцены» в Петербурге
15:01
Одиннадцать миллиардов потратит бюджет на содержание Госдумы в 2017-м
15:00
Фиктивная жена 13 лет не пускала петербуржца в его квартиру
14:57
В Сбербанке на Невском открыли мемориальную доску сотрудникам блокадных сберкасс
14:55
Импортное нижнее белье проверят в Роскачестве
14:46
Штайнмайер ушел с поста главы МИД Германии, став кандидатом в президенты
14:46
В Петербурге в субботу ждут туман и гололед
14:41
Музыкант Евгений "АйАйАй" Федоров: Пусть музей будет музеем
14:33
Рак при диспансеризации в 2016-м стали выявлять в Петербурге в два раза чаще, чем год назад
14:13
Активист НОДа защитит депутата от провокаций на Марсовом поле
14:09
Василеостровский суд отказался рассматривать иск против передачи Исаакия
13:33
Песков рассказал о деталях предстоящего разговора Путина и Трампа
13:29
Источники американских СМИ: У Трампа готов приказ о снятии санкций против России
13:23
Маурисио может покинуть «Зенит»
13:07
Amazon полностью распродал роман Оруэлла «1984» после инаугурации Трампа
13:00
"Ростелеком" закупит «виртуальной» военной техники на полмиллиарда
12:55
В память о блокадных днях в Петербурге горят Ростральные колонны
12:50
Горбачев: Все выглядит так, будто мир готовится к войне
12:42
Витамины «Компливит» признали допингом
12:41
Фигурирующий в деле о госизмене сотрудник ФСБ в прошлом был хакером
12:34
В Красносельском районе нашли подпольный игровой зал
12:29
Google, Apple и Microsoft встали на учет для уплаты НДС с продажи электронных услуг
12:25
Юным танцорам с инвалидностью помогают собирать деньги на танцевальные коляски
12:14
Госдума увеличила штрафы за нарушения в работе с персональными данными
12:06
Росавиация введет ограничения на полеты пассажирских лайнеров в Норильск
12:00
Захарова: Не присоединившиеся к режиму перемирия в Сирии подлежат уничтожению
11:53
Вооруженным силам РФ обещали в 2017 году более ста новых самолетов
11:40
Минтруд рассказал о реальном росте пенсий в 2017 году
11:32
Госдума приняла в третьем чтении отмену уголовного наказания за побои в семье
11:31
Кремль будет продвигать российский софт за рубежом
11:27
В Финляндии возможна эпидемия кори
11:21
Правительство снизит расходы на исследования и популяризацию науки
11:18
Более ста килограммов сыра и масла завернули на границе России с Финляндией
11:09
ВЦИОМ: Brexit и выборы в США интересовали россиян больше Украины
11:06
На Коллонтай неизвестный сбил девочку и уехал
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
27.01.2017 17:05
3 Комментариев

В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика

Двое погибли, четверо получили серьезные ожоги при пожаре на скалодроме в Петербурге. «Фонтанке» стало известно: следствие уже не рассматривает версию умышленного поджога.
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Пожар, полностью уничтоживший крупнейший в городе скалодром «Рок Таун», зацепивший здание «Технопарка на Литовской, 10» и угрожавший мебельному центру «Аквилон», возник на скалодроме, а не в примыкающем к нему технопарке, как говорилось ранее. Сегодня эксперты практически исключили вероятность умышленного поджога. Приоритетная версия – возгорание началось во время сварочных работ.

К полудню 27 января следствие собрало достаточно информации, чтобы отказаться от разработки версии об умышленном поджоге комплекса зданий на Литовской улице, дом 10. Как стало известно «Фонтанке», практически единственная рассматриваемая возможность – это возгорание от искр при сварочных работах в помещении скалодрома. Официально – «рассматриваются все версии».

Ксения Потеева

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Скалодром на Литовской улице, 10, полыхнул во второй половине 26 января. Он сгорел практически дотла. Потери расположенных рядом «Технопарка на Литовской, 10» и мебельного центра «Аквилон» относительно невелики. По официальным данным ГУ МЧС по Петербургу, сгорело двухэтажное административно-производственное здание размером 30 на 40 метров, общая площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, металлические конструкции обрушились на площади 800 квадратных метров. Пожар тушили по третьему (всего их пять) номеру сложности, были привлечены 24 единицы техники и 82 пожарных и спасателя.

В помещении скалодрома найдены тела двоих погибших. Они в таком состоянии, что опознать их пока не удалось. Известно, что один из них был спортсменом-скалолазом — об этом говорят остатки страховочного снаряжения.

В больницы доставлены четверо пострадавших. Двое, получившие наиболее серьезные ожоги, были госпитализированы в ожоговый центр НИИ Скорой помощи, их состояние, по словам врачей, крайне тяжелое. Еще двое были направлены в клинику термических поражений Военно-медицинской академии, они в сознании, но прогнозов медики не дают.

Ксения Потеева

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

На момент возгорания на занятиях находились дети. Когда начался пожар, присматривавший за юными скалолазами родитель вынес из огня не только своего, но и оставшихся двоих.

Главное следственное управление СК России воздерживается от подробных комментариев, ограничившись сообщением, что возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК  (причинение смерти по неосторожности), и заверив, что «в рамках расследования уголовного дела будут проведены все необходимые следственные действия и назначены экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению данного преступления».

По данным «Фонтанки», предположительную причину возгорания эксперты МЧС и следователи ГСУ СКР по Петербургу установили почти сразу. По всей видимости, виновником стали сварочные работы на скалодроме. Личность сварщика известна, но, по нашей информации, правоохранителям пока удалось поговорить с ним только по телефону. Пообещав прибыть для дачи объяснений в служебном кабинете, сварщик ушел со связи и не спешит на беседу со следователем.

«Видимо, была искра, которая вызвала тление горючего материала, а потом в помещение резко получил доступ свежий воздух – в результате вспышка и быстрое распространение пламени», – поделился с «Фонтанкой» один из участников расследования.

Читатель «Фонтанки», находившийся в этот момент в «Техноцентре», так описывает начало пожара: «Мы работали, потом большой хлопок в конце цеха, и сразу очень едкий запах и, как в фильме "Мгла", чёрно-серое облако. Сначала не поняли, что происходит, когда стали с улицы люди орать, быстрей в раздевалку уже в полной темноте, кое-как схватил одежду и обувь, дышать уже нечем было. Пару минут – и пипец, очень едкий дым был. Переодевался уже на улице, народ ломанулся толпой».

Документально точную причину возгорания пожарным экспертам пока установить не удалось. Анализ затруднен, так как в здании «Технопарка» от пожара пострадала химическая лаборатория, и наличие посторонних химикатов затрудняет работу специалистов.

Однако не вызывает сомнений, что пожар начался именно на скалодроме и уже затем перекинулся на помещения «Технопарка». Пострадал и расположенный рядом «Аквилон», в котором оплавилась и потрескалась обшивка стены, но его пожарным удалось отстоять. Часть обшивки сняли, чтобы убедиться, что нет внутреннего очага, конструкцию в целях профилактики пролили водой. Как объяснили «Фонтанке» спасатели, «Аквилон», скорее всего, спасли качественные изоляционные материалы, использованные при строительстве: они выдержали нагревание от пожара и не воспламенились.

Здание, в котором находился скалодром, принадлежит ЗАО «Литовская, 10». Управляющий бизнес-центром Андрей Сергеев отказался от комментариев. Генеральный директор компании Владимир Руголь не стал разговаривать с «Фонтанкой», пояснив, что находится на беседе со следователем. Фирмой управляет московская инвестиционная компания «Совлинк». Она принадлежит владельцам банка «Альба Альянс» Александру Фрайману и Дмитрию Пяткину.

Услуги альпинистам предоставляло «Рокс таун». Его возглавляет Олег Гончаров. Собственники, по данным СПАРК, – Константин Кравцов и Андрей Шурнеев. Ни Гончаров, ни Кравцов не ответили на звонки «Фонтанки». Андрей Шурнеев, как выяснилось, погиб в ноябре 2015 года.

Кроме того, на Литовской, 10, зарегистрированы «Рок таун» и турклуб My Way. Телефоны организаций отключены, тренеры клуба на звонки не отвечают.

Известно, что полиция проявляла интерес к одному из старших тренеров клуба альпинистов Rock Town и даже объявляла в розыск его автомобиль, но на данный момент его роль в трагедии  неочевидна. На телефонные звонки и обращения в социальной сети тренер «Фонтанке» не ответил.

Следователи в тесном взаимодействии со специалистами-криминалистами, судебными медиками и экспертами МЧС продолжают работу. Ход расследования уголовного дела руководство ГСУ СК России по Санкт-Петербургу взяло на особый контроль.

О том, как в считанные часы в Петербурге сгорел дотла крупнейший скалодром в городе, читайте в материале «Фонтанки» – «На Лесной сгорел Rock Town».

Денис Коротков,
Антонина Асанова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
ptr78
27 января 2017 г. 19:17
nuga: субаренды там по договору неположенно
nuga
27 января 2017 г. 19:15
Сколько на одном пятаке недвиги кормящихся на аренде и субаренде,неудивителен итог!
0men
27 января 2017 г. 19:15
Ну вот, чтд, сварщик на скалодроме
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Пензе объявили режим ЧС
Поезд ОЖД протаранил выехавший на переезд автомобиль
Грузовик с металлом исчез по дороге из Петербурга в Череповец
Из-за ASUS двое граждан Узбекистана не улетели из Пулково
Двое пострадавших при пожаре на скалодроме Rock Town - в реанимации
Начальник Сыктывкарской транспортной полиции внезапно умер после совещания у начальства в Петербурге
На Коллонтай неизвестный сбил девочку и уехал
Поезд ночью сбил трех строителей на западе Москвы
Россиянка умерла от малярии после поездки на Гоа
Петербуржец отбился от вломившихся в дом грабителей при помощи ружья
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Полиция клерикальным доносам верит на слово
В смерти пассажира “Везет” виноват врач
Как выжить жильцов из Дома Трезини
Газовый след «Красного Бора»
Секс-диссидентство Павленского
Заплати полиции и бери такси в Пулково
Оганесян сел до победного
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Битва за Исаакий

Несколько тысяч горожан возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Жан Татлян — о сыре и мафии от шоу-бизнеса

Мэр Хельсинки станцевал в честь 100-летия независимости Финляндии

Евгений Вышенков: Васильева VS Кадыров - перетягивание хиджаба

Прозаик и публицист Александр Амфитеатров.

Как один фельетон помог разгореться первой русской революции

Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.