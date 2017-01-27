О Дональде Трампе снимут байопик

О президенте США Дональде Трампе снимут байопик, сообщает газета The Sun. По данным издания, фильм снимут создатели киноленты о певице Бритни Спирс.

Газета уточняет, что биографическая лента канала Lifetime выйдет в 2018 году и поведает о восхождении Трампа к вершинам успеха и о его бурной семейной и личной жизни.

«Люди знают, что он начинал в американской версии «Ученика», но чего они не знают, так это то, что его история началась давным-давно и она точно так же противоречива», – рассказал источник.

Представители Lifetime и Трампа не комментируют информацию.