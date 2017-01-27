Конгресс США попросили затруднить снятие санкций с России

Американский Конгрессу должен принять меры, которые бы осложнили процедуру снятия санкций против России; с таким призывом 27 января обратился к парламенту США экс-заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Конгрессу следует действовать, прежде чем (президент США) Дональд Трамп в одностороннем порядке снимет санкции (в отношении России)", – написал Вершбоу в своем твиттере.

По словам Вершбоу, санкции, введенные из-за присоединения Крымы и конфликта на востоке Украины, могут быть отменены президентом США без согласования с Конгрессом, потому что введены они были так же, указами президента (бывшего президента СШа Барака Обамы). Следовательно, они могту быть таким же простым образом и отменены, сказал Вершбоу.