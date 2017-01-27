Закон об отмене празднования 8 Марта и 9 Мая обсудят на Украине

8 Марта и 9 Мая могут быть отменены на Украине как официальные праздничные дни: упорядочить праздники в стране призван законопроект, разработанный Институтом национальной памяти в Киеве.

Как сообщает 27 января издание "Апостроф", об этом рассказал директор института Владимир Вятрович.

«У нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения. Нами уже разработан проект закона «О государственных праздниках в Украине». В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос», — отметил он.

Вятрович полагает, что нужно отменить в стране государственные праздники 1 Мая и 8 Марта. Взамен он предлагает праздновать важные для становления украинской государственности даты.

«Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 Мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 Мая на 8 Мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным праздничным днем 8 Марта. На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, которые отмечают события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства — День независимости, День Конституции... а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого», — пояснил свою позицию Вятрович.

При этом директор института напомнил, что 23 февраля – российский День защитника Отечества – на Украине уже давно не празднуют.