Двое пострадавших при пожаре на скалодроме Rock Town - в реанимации

Медики оказывают помощь четверым петербуржцам, пострадавшим во время пожара в экстрим-клубе Rock Town, двое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом «Фонтанке» 27 января сообщил источник в силовых структурах.

По словам нашего источника, два человека после крупного пожара 26 января были доставлены в реанимацию. Еще двоим интенсивная терапия не потребовалась. Пострадавшие находятся в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и в Военно-медицинской академии им. Кирова.

В НИИ скорой помощи «Фонтанке» подтвердили, что после пожара к ним были доставлены женщина 1983 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Помощь 34-летней петербурженке оказывают в отделении токсикологии.

«Мужчина находится в реанимации, его состояние тяжелое: 30-процентные ожоги, серьезные ингаляционные травмы, поражение дыхательных путей», – уточнили медики.

В реанимацию клиники термических поражений Военно-медицинской академии после пожара попал петербуржец 1974 года рождения. Он в сознании, его состояние реаниматологи оценивают как тяжелое.

Также, по информации «Фонтанки», во ВМеДа был доставлен мужчина 1969 года рождения, состояние которого уточнить пока не удалось.

Напомним, в четвертом часу вечера 26 января на улице Литовской, 10 (Выборгский район), начался пожар. Загорелось двухэтажное административно-производственное здание, в котором находится скалодром Rock Town. В ходе тушения возгорания обрушились металлические конструкции на площади 800 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, из охваченного пламенем здания были эвакуированы 9 человек, кто-то из посетителей клуба смог выбраться из огня самостоятельно. Вечером под завалами нашли труп женщины. Позднее следователи сообщили о втором погибшем. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Сколько именно человек находилось в центре Rock Town в момент возгорания, силовики не уточняют. Как уже сообщала «Фонтанка», посетители клуба выбегали на улицу в тренировочных костюмах, оставив в огне личные вещи, верхнюю одежду и документы.