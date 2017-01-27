Магазины Zara могут лишиться части товаров из-за Таможенного союза
Магазины Zara могут вскоре лишиться части товаров на полках, так как часть продукции ретейлера не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Компании нужно или устранить нарушения, или убрать товары с полок, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
«Если так пойдет дальше, то им придется убирать продукцию с полок», — цитирует его слова RNS.
Евтухов также добавил, что Минпромторг планирует обсудить с менеджментом ретейлера Zara вопрос локализации производства в России, а также размещения заказов на пошив одежды на российских предприятиях.
«Наверное, есть смысл в том, чтобы либо размещать здесь производство, либо размещать заказы на наших предприятиях. Я собираюсь переговорить с представителями Zara... надеюсь, что в ближайшее время мы наметим такую встречу с их CEO», — сказал он.
Источник: RNS
Справка:
О предложении крупным ретейлерам размещать заказы на российских предприятиях Евтухов сообщал в марте 2016 года. С подобным предложением Минпромторг обратился к ретейлерам одежды Zara и H&M, а также к продавцу товаров для дома IKEA, сообщал ТАСС. Советник департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга Светлана Романов заявляла, что Zara готова начать проработку подобного сотрудничества.
Не исключено, что таким образом министерство пытается реализовать программу импортозамещения в России.