Начальник Сыктывкарской транспортной полиции внезапно умер после совещания у начальства в Петербурге

Начальник Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Сергей Коносов внезапно скончался в ночь на 27 января.

По данным «Фонтанки», около пяти часов вечера 26 января закончилась годовая коллегия Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западу, проходившая в Петербурге и на которую, разумеется, из Республики Коми прибыл полковник Коносов. Этим же вечером, в 22.00, транспортный полицейский улетел из Пулково в Сыктывкар. Вскоре после приземления руководителю УТ стало плохо, вызванные медики не смогли его спасти.

Как выяснила «Фонтанка» у коллег Коносова, «смерть полковника объективно подтверждается его недавними обращениями к врачам по поводу сердца». При этом умершему шел всего 42-й год. На должность начальника Сыктывкарского линейного управления он был назначен три месяца назад.

Напомним, что это второе кадровое потрясение в Северо-Западном управлении МВД на транспорте за январь 2017 года. 8 января также скоропостижно скончался глава Северо-Западной транспортной полиции полковник Сергей Кострыкин.