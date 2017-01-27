СМИ: Действующий чемпион Голландии близок к переходу в «Зенит»

Нидерландский полузащитник ПСВ Дэйви Преппер близок к переходу в «Зенит». Как сообщает 27 января «Спорт-Экспресс», стороны согласовали сделку.

Официальным игроком «Зенита» Преппер может стать до конца января. Его трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро. Отметим, что Преппер, выступающий на позиции центрального полузащиника, — действующий чемпион Голландии в составе ПСВ.

В текущем чемпионате Голландии он сыграл в 19 матчах (18 в стартовом составе), в которых забил 4 гола. Еще один гол он забил в рамках Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» потерпел неудачу в переговорах с «Интером» по трансферу защитника Андреа Раноккия. Зато в ближайшее время усилить сине-бело-голубых может защитник Бранислав Иванович.