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27.01.2017 15:09

Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ

Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
ГК Эталон

25 января 2017 года Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.

Готовые квартиры в 4 корпусе «Московских ворот» можно приобрести с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 11% годовых. Минимальный первоначальный взнос: от 20% стоимости квартиры. Сумма кредита: от 500 тыс. рублей до 45 млн рублей. Кредит предоставляется на срок до 30 лет.

Четвертый корпус ЖК «Московские ворота» представляет собой П-образный 14-18-этажный дом на 489 квартир с подземным паркингом на 198 машиномест. В корпусе представлены квартиры от студий до четырехкомнатных.

Жилой комплекс «Московские ворота» отличается выгодным расположением в престижном, сформировавшемся районе с развитой инфраструктурой. В нем удачно сочетаются архитектурные традиции советского классицизма с современным подходом к строительству комфортного жилья.

Справка о ГК Эталон
 

 

 


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25 января 2017 года Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
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