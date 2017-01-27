Лукашенко: Мы не собирамся воевать за независимость

Миролюбивый белорусский народ не будет воевать за свою независимость, "как это делают сейчас граждане братской Украины", заявил 25 января президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова цитирует ФАН.

«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый», — сказал он.

«Главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику — не в военной сфере, не в политической», — отметил Лукашенко.