Лукашенко: Мы не собирамся воевать за независимость
Миролюбивый белорусский народ не будет воевать за свою независимость, "как это делают сейчас граждане братской Украины", заявил 25 января президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова цитирует ФАН.
«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый», — сказал он.
«Главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику — не в военной сфере, не в политической», — отметил Лукашенко.
Справка:
Лукашенко не всегда демонстрирует подобное миролюбие. Так, 7 января во время посещения кафедрального собора Сошествия Святого Духа в Минске он заявил, что "никому не будет позволено унижать белорусский народ и государство".
"Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам не просто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать", — цитировало его слова белорусское агентство БЕЛТА.