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Тревожный город
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27.01.2017 15:17
9 Комментариев

Вышенков: «Ладно, что директор Эрмитажа — еврей, так депутат Толстой — тоже»

Заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков признается в том, что он — еврей. И приводит неоспоримые доказательства. В ход идут факты биографии писателя, гендиректора АЖУРа Андрея Константинова.
Вышенков: «Ладно, что директор Эрмитажа — еврей, так депутат Толстой — тоже»
скриншот с сайта youtube

А начиналось-то все с того, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой помирился с Федерацией еврейских общин после своей неосторожной цитаты про «понаехавших из-за черты оседлости». Вышенков объясняет, как им удалось договориться. И доказывает, что немного еврея есть в каждом.

 

 

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комментарии пользователей (9)
Urania
27 января 2017 г. 16:11
Velikolepnaya: я тоже сижу и думаю: как жить? Кругом евреи. А если не евреи, так масоны, не иначе!))
ТеКС
27 января 2017 г. 15:52
Velikolepnaya, проще спросить, хто из телерадиоведущих, актеров, журналюг не евреи?)))
repa
27 января 2017 г. 15:49
https://youtu.be/8BNbKbF5Vug
Velikolepnaya
27 января 2017 г. 15:38
ТеКС: Угу, пастернак и сельдерей, что ни овощ, все еврей.
Timeskhan
27 января 2017 г. 15:38
Никогда не было, никогда не будет, да и сейчас нет народа достойного только похвалы или только порицания ! Из "Списка Шиндлера" мы знаем, что были евреи, которые помогали Гитлеру осуществлять Холокост, но были и немцы, которое помешали ему реализовать сей изуверский замысел. Разумеется, борьба за Исаакиевский собор несравнима со Второй Мировой, но наблюдается схожая картина, — она разделяет народы. По моему глубокому убеждению противниками возвращения Храма его законному владельцу верховодят евреи вовсе не все, а только те из них, кого смело можно назвать "поклонниками сатаны" : Депутат Борис Вишневский с портретом дьявола Причем, среди них есть и поклонники Гитлера : Александр Кобринский хвалит Гитлера фото см. на https://www.oximity.com/article/Заявле-44 Другие же, благочестивые, евреи никак не участвуют в этой вакханалии вокруг православного Храма и не противятся его передаче по назначению, то есть ВЕРУЮЩИМ, для которых он и был построен. На мой взгляд, только латентные фашисты могут грести под одну гребенку и тех и других, огульно обвиняя весь еврейский народ в богоборчестве и русофобии. Но иногда мне кажется, что некоторые представители таких партии как "Яблоко", РОСТ и ПАРНАС своими провокационными действиями, нарочито направленными на оскорбление национальной гордости великороссов, способствуют разжиганию антисемитских настроений в обществе даже поболе, чем всякие "петры толстые"...
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