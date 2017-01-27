Вышенков: «Ладно, что директор Эрмитажа — еврей, так депутат Толстой — тоже»

Заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков признается в том, что он — еврей. И приводит неоспоримые доказательства. В ход идут факты биографии писателя, гендиректора АЖУРа Андрея Константинова.

А начиналось-то все с того, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой помирился с Федерацией еврейских общин после своей неосторожной цитаты про «понаехавших из-за черты оседлости». Вышенков объясняет, как им удалось договориться. И доказывает, что немного еврея есть в каждом.