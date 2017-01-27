Одиннадцать миллиардов потратит бюджет на содержание Госдумы в 2017-м

10,9 миллиарда рублей получит из госбюджета в 2017 году Государственная дума. Об этом сообщает 27 января сайт нижней палаты парламента.

«Это [10,9 млн рублей] больше, чем в прошлом году, так как теперь у каждого депутата не пять, а семь помощников, и на их содержание выделяются дополнительные средства. Самые значительные статьи расходов – зарплата депутатов и их помощников, экспертно-аналитическая работа и зарплата государственных служащих аппарата Госдумы», — отмечается в сообщении.

В проекте бюджетной сметы говорится, что на зарплаты депутатам и их помощникам выделят 4,8 млрд рублей. 5,8 млрд рублей потратят на обеспечение деятельности Госдумы. На взносы в бюджеты международных парламентских организаций будет истрачено 80,1 млн рублей.

Таким образом, как отмечается в проекте, в 2017 году удастся сохранить на прежнем уровне оплату труда для гражданских служащих аппарата Госдумы.