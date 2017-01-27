Фиктивная жена 13 лет не пускала петербуржца в его квартиру

Судебные приставы выселили из четырехкомнатной квартиры в Петербурге парочку, поселившуюся там в обход законов. Собственник наконец-то смог перевезти домой из съемного жилья свою жену и пятерых детей.

Как сообщили 27 января в пресс-службе УФССП по Петербургу, борьба за квадратные метры началась ещё в 2004 году, когда собственник женился на женщине, которую интересовала не семья, а прописка. Предприимчивая леди не только получила желаемую печать в паспорте, но и выжила бывшего мужа из его же квартиры. Несмотря на то, что брак признали недействительным, бывшая супруга покидать просторную четырехкомнатную квартиру не собиралась. Напротив, чтобы упрочить свое положение, она вселила на спорные квадратные метры еще и сожителя.

В это время собственник ютился в съемном жилье, продолжая исправно оплачивать счета за квартиру, к которой захватчики не подпускали его, используя кулаки и угрозы. Пока шел спор, потерпевший успел жениться и обзавестись пятью детьми.

Ситуацию не смогло кардинально разрешить даже решение суда: квартирные «рейдеры» не торопились освобождать жилплощадь. Выселить обжившуюся в чужой квартире парочку смогли только судебные приставы Московского РОСП УФССП России по Петербургу. После общения с сотрудниками ведомства самозванцы все-таки съехали. Четыре комнаты наконец занял законный хозяин, у которого, к слову, скоро родится шестой ребенок.