В Сбербанке на Невском открыли мемориальную доску сотрудникам блокадных сберкасс

Мемориальную доску в память о сотрудниках ленинградских сберегательных касс открыли 27 января в Петербурге, где проводятся памятные мероприятия, посвященные Дню полного снятия блокады Ленинграда.

Как передает корреспондент «Фонтанки», церемония открытия мемориальной доски состоялась в пятницу в отделении Сбербанка на Невском проспекте.

«Все годы Великой Отечественной войны и всю блокаду сберкассы работали без перерыва. В их числе была и эта. Мы хотели бы увековечить тот подвиг. Это подлинный повод для гордости», – сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

К июню 1941 года в Ленинграде действовали 222 сберкассы. После начала Великой Отечественной войны их количество сократилось до 108, а в июле 1942 года продолжили работать 50. Обслуживание не прекращалось даже в первую блокадную зиму. Сотрудники сберкасс сами заготавливали дрова, чтобы обогреть помещения. Во время налетов провожали людей в бомбоубежища.

В сберкассах ленинградцы могли снять деньги со своих сберкнижек (не больше 200 рублей в месяц), с весны 1942 года гражданам на счета начисляли компенсации за неиспользованный отпуск, а уже в августе открылись новые виды так называемых выигрышных вкладов, доход по которым исчисляется не в процентах, а выплачивается в форме выигрышей дважды в год.