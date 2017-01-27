Импортное нижнее белье проверят в Роскачестве
Импортное нижнее белье будет проверено на соответствие регламенту Таможенного союза. Такое поручение дал Минпромторг Роскачеству, сообщает 27 января RNS со ссылкой на заявление заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
«Я просил руководителя Роскачества, чтобы они в следующем году также предусмотрели в том числе проверки наших производителей нижнего белья», — сказал Евтухов.
Источник: «Газета.Ru»
Справка:
В 2014 году были введены требования технического регламента Таможенного союза, и часть нижнего белья стала не соответствовать параметрам. В результате, как утверждали некоторые эксперты, по итогам 2015 года в России закрылась треть магазинов нижнего белья. В 2016 году рынок стабилизировался, однако цены выросли во всех сегментах, а потребители начали переходить из более дорогих сегментов белья в более доступные: вместо дорогого теперь покупают «среднее», а вместо «среднего» — выбирают бюджетное.