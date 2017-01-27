Импортное нижнее белье проверят в Роскачестве

Импортное нижнее белье будет проверено на соответствие регламенту Таможенного союза. Такое поручение дал Минпромторг Роскачеству, сообщает 27 января RNS со ссылкой на заявление заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

«Я просил руководителя Роскачества, чтобы они в следующем году также предусмотрели в том числе проверки наших производителей нижнего белья», — сказал Евтухов.