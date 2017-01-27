В Петербурге в субботу ждут туман и гололед

Об ухудшении видимости и катке на дорогах в предстоящие выходные предупреждает 27 января ГУ МЧС по Петербургу.

По данным ведомства, которое ссылается на Гидрометеоцентр, в субботу, 28 января, город на Неве накроет плотным туманом. При этом плюс на термометрах сохранится, а на дорогах будет скользко.

Горожан просят соблюдать правила безопасности, а водителей либо совсем отказаться от поездок, либо соблюдать скоростной режим.

Напомним, установившаяся в Северной столице положительная температура и гололед на подъездах к городу уже спровоцировали всплеск ДТП. Ситуацию на дорогах осложнил и ледяной дождь, последствия которого со вчерашнего дня устраняет 150 спецмашин.