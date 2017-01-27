Штайнмайер ушел с поста главы МИД Германии, став кандидатом в президенты
Франк-Вальтер Штайнмайер освобожден от должности главы МИД Германии, так как он выдвинут кандидатом в президенты страны, сообщается 27 января на сайте президента страны.
Также сообщается, что президент Германии Йоахим Гаук назначил главой МИДа бывшего министра экономики Зигмара Габриэля, а министерство экономики вместо Габриэля возглавит экс-министр юстиции Бригитта Циприс, которую Гаук также в пятницу, 27 января, освободил от полномочий.
Источник: РБК
Справка:
По информации источников Handelsblatt, новый глава МИД на следующей неделе посетит США, где встретится с вице-президентом Майком Пенсом и возможным госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Второй страной, куда полетит Зигмар Габриэль, станет Франция.
В ноябре 2016 года Штайнмайер был выдвинут кандидатом в президенты ФРГ от правящей коалиции «Христианско-демократического союза», «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), ранее возглавляемой экс-министром.
Штайнмайер возглавил немецкий МИД и занимал должность вице-канцлера с 2005 по 2009 год во время первого срока Меркель. К дипломатической деятельности он вернулся в 2013 году.