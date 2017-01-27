Штайнмайер ушел с поста главы МИД Германии, став кандидатом в президенты

Франк-Вальтер Штайнмайер освобожден от должности главы МИД Германии, так как он выдвинут кандидатом в президенты страны, сообщается 27 января на сайте президента страны.

Также сообщается, что президент Германии Йоахим Гаук назначил главой МИДа бывшего министра экономики Зигмара Габриэля, а министерство экономики вместо Габриэля возглавит экс-министр юстиции Бригитта Циприс, которую​ Гаук также в пятницу, 27 января, освободил от полномочий.