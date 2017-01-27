Музыкант Евгений "АйАйАй" Федоров: Пусть музей будет музеем

27.01.2017 14:41

Известный музыкант Евгений Федоров, лидер таких коллективов, как Optimystica Orchestra, Zorge и, конечно же, Tequilajazzz, в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] разыграл билеты на концерт Optimystica Orchestra и высказал свое мнение о судьбе Исаакиевского собора.

Известный музыкант Евгений Федоров не только пригласил всех на концерт одного из своих коллективов Optimystica Orchestra, который состоится 2 февраля 2017 года в клубе "Зал Ожидания", но и высказался по вопросу об Исаакиевском соборе. "В одном маленьком сибирском городке есть старый краеведческий музей, и он носит имя моего прапрадеда, – сообщил музыкант в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис], – Этот музей расположен в особняке, который принадлежал до 1917 года нашей семье. Во флигеле этого дома родилась и выросла моя мама. Не знаю, как у нас сейчас с реституцией, но, мне кмажется, я имею право взять и сказать: верните мне это здание, в котором сейчас музей, и вся его коллекция, и великолепная библиотека, в которой, кстати, как гости вашей студии в клинче, сходились Ленин и Керенский. Но я же понимаю, что если я туда пойду с такими требованиями, музей перестанет существовать. Естественно, я этого делать не буду. Так что, я за то, чтобы Исаакиевский собор оставлася бы музеем и нес радость и образование людям".

Запись всего эфира смотрите на официальном канале "Фонтанки" на YouTube.

Аудиоподкаст эфира: