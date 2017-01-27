Василеостровский суд отказался рассматривать иск против передачи Исаакия

Василеостровский районный суд 27 января отказался рассматривать иск от группы оппозиционеров об оспаривании передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом говорится в определении судьи Оксаны Рябко.

Как следует из текста документа, который получили в числе прочих депутат Борис Вишневский и оппозиционер Андрей Пивоваров, распоряжение КИО, которое ими оспаривается, не является решением о передаче здания храма Церкви. При этом на данный момент никаких других документов не публиковалось на сайте Смольного.

Как сообщил «Фонтанке» депутат Вишневский, он намерен оспорить отказ в рассмотрении иска.

Напомним, что группа из порядка 20 несогласных с передачей храма РПЦ обратилась в суд в связи с отсутствием письменной заявки от РПЦ, о чем в ответе на депутатский запрос Вишневского сообщил вице-губернатор Михаил Мокрецов. Тогда как в постановлении КИО о плане-передаче Исаакия Церкви говорится об имеющейся заявке от Московского патриархата.

Напомним, что 10 января губернатор Георгий Полтавченко подтвердил передачу Исаакиевского собора Церкви. «Вопрос решен», – сообщил он журналистам. При этом в 2015 году Полтавченко ответил отказом на аналогичный запрос епархии.