Чье Марсово поле, или как активист НОДа защитит депутата от провокаций
В Комитете по законности и правопорядку рассказали о двух согласованных на завтра акциях, которые пройдут на Марсовом поле. Свою акцию проведет там НОД. Плюс согласование получили некие православные активисты. Отметим, что там же несколько депутатов городского парламента намерены провести мероприятие в формате "встречи с депутатами". В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] одна из участниц этой встречи, депутат ЗакСа от "Партии Роста" Оксана Дмитриева обсудила планы на ближайшую субботу с активистом НОДа, соорганизатором акции на Марсовом поле Николаем Никишиным, который заявил, что готов лично встать на защиту парламентария в случае провокации:
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Аудиоподкаст эфира:
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