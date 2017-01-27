Песков рассказал о деталях предстоящего разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе телефонного разговора главы государства Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом стороны намерены обменяться мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений, передает РИА Новости.

Также Песков добавил, что Путин в ходе разговора намерен поздравить Трампа со вступлением в должность.

«Путин имеет в виду поздравить президента Трампа со вступлением в должность президента США. И, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, разговор политиков состоится в субботу, 28 января, вечером по Москве.

«Это первый телефонный контакт уже после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится. Посмотрим, давайте просто наберемся терпения. Мы дадим сообщение о результатах этого разговора», — заключил Песков.