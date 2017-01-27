Источники американских СМИ: У Трампа готов приказ о снятии санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа якобы подготовила указ о снятии санкций против России.

О подготовке администрацией Трампа снятия санкций в ночь на 27 января в твиттере сообщила колумнист Politico Сьюзен Глассер со ссылкой на несколько неназванных источников.

«Несколько источников сообщили, что санкции будут отменены в одностороннем порядке», — написала она.

Также в твиттере об этом написал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию источников.

«В Вашингтоне источники сообщают, что готов приказ президента о снятии санкций в отношении России», — написал он.