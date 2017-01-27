Полузащитник Маурисио может покинуть «Зенит» уже на следующей неделе ради перехода из Петербурга в клуб английской премьер-лиги – «Халл Сити». Как сообщает ТАСС 27 января, англичане сделали петербургскому клубу официальное предложение о покупке 28-летнего футболиста.

По данным источника, переговоры по трансферу Маурисио должны завершиться до 31 января. В случае, если стороны придут к соглашению, «Зенит» может приобрести взамен Маурисио полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.

По информации «Фонтанки», «Зенит» не оставляет попыток переманить Нобоа с лета 2016 года. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые хотят подписать с Нобоа контракт сроком на 2,5 года.