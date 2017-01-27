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27.01.2017 13:35
1 Комментариев

Как защитили Ленинград от итальянского флота

В свете отмечающейся в эти дни 74-й годовщины операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда «Фонтанка» вспоминает об эпизодах битвы за Ладогу, обычно выпадающих из широкой историографии.
Как защитили Ленинград от итальянского флота

Об участии испанцев в боях под Ленинградом известно достаточно. 250-я дивизия испанских добровольцев сначала была дислоцирована под Новгородом, а затем переброшена севернее и квартировала в районе Гатчины. В отличие от итальянцев, так же ухитрившихся очутиться в окрестностях Ленинграда. Пожалуй, в случае с незваными гостями из Лигурии мы имеем дело с наиболее странным подразделением стран Оси, воевавшем в непосредственной близости от Ленинграда.

Каудильо Франсиско Франко весьма предусмотрительно заявил о «неучастии» Испании в мировой войне, а в 1943 году и вовсе провозгласил нейтралитет, но отправке «добровольцев» на Остфронт не препятствовал. 250-я дивизия являлась вполне обычным формированием (четыре полка пехоты, один артиллерийский полк) и в целом не выглядела чем-то экзотическим. Давайте попробуем разобраться, откуда здесь появились итальянцы, да еще и военно-морские...

Спроси сейчас усредненного петербуржца, что он знает об острове Сухо в южной части Ладожского озера, ответом, скорее всего, будет недоуменный взгляд, пожимание плечами или, в наилучшем случае, краткий ответ: «Маяк». Да, маяк – сейчас он работает в автономном режиме, смотритель наезжает на остров Сухо по мере необходимости. Метеорологическая станция, построенная еще в советские времена, и вовсе заброшена.


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От поселка Новая Ладога до Сухо по прямой чуть менее сорока километров на север. Ничего примечательного этот островок из себя не представляет, за одним исключением – еще двести лет назад его попросту не существовало, в этом районе Ладожского озера находилась отмель, на которой в первые годы царствования императора Николая I начали насыпать искусственный остров для установки временного маяка на пути от истока Невы к устью Волхова – в условиях непредсказуемой штормовой Ладоги и парусного судоходства тех времен, вещь совершенно необходимая. Каменный маяк построили в 1891 году.

Островок крошечный, размерами всего 90 на 60 метров, насыпное основание – гравий и валуны. Сухо так бы и остался безвестным клочком суши посреди ладожских волн, однако в условиях Великой Отечественной войны остров приобрел важнейшее тактическое и стратегическое значение – советское командование, осознавая, какую важность для Ленинграда имеет артиллерийский контроль над южной Ладогой, установило на Сухо батарею из трех 100-миллиметровых орудий. Гарнизон составлял девяносто человек, дополнительно были оборудованы пулеметные гнезда.

Надо сразу отметить, что в замкнутом Ладожском озере с 1941 по 1944 год велась полноценная морская война со всеми ее атрибутами – десанты, сражения за коммуникации, минная война, битвы в воздухе, даже бои артиллерийский кораблей. Использовались и малые подводные лодки, что для войны на озере и вовсе является уникумом. С советской стороны действовала Ладожская военная флотилия, в чью задачу входили не только боевые действия, но и снабжение Ленинграда продовольствием и эвакуация гражданского населения.

Куда любопытнее складывалась ситуация у противника. В августе 1941 года финские части достигли северного побережья Ладожского озера и моментально начали восстанавливать военно-морскую инфраструктуру: на озеро перебросили полторы сотни вооруженных катеров, буксиры и самоходные паромы, командование финской Ладожской флотилии обосновалось в Сортавале, основной базой назначили Лахденпохью, а по мере дальнейшего продвижения сухопутных сил на советскую территорию организовали несколько маневровых баз – в Сортанлахти (Владимировке), Кексгольме (Приозерске) и Салми.

Вскоре объявились и союзники финнов. Германское военное руководство, отлично понимая, что без полного контроля над Ладогой важнейшая стратегическая цель – взятие Ленинграда -  или становится недосягаемой, или на пути к ней возникают существенные затруднения, отправляет финнам поддержку: штурмовые десантные баржи «Зибель» с артиллерийским и зенитным вооружением – для условий Ладоги тяжело вооруженные «Зибели» выглядели настоящими линкорами, способными на равных противостоять советским канонерским лодкам. Немецкая флотилия (находившаяся в оперативном подчинении финского командования) в итоге включала три десятка «Зибелей» с общей численностью экипажей в 2400 человек.

Вот тут на историческую сцену и выходит 12-й отряд (XII Squadriglia MAS) торпедных катеров Regia Marina, сиречь Королевских военно-морских сил Италии, действовавший на Ладожском озере совместно с финнами и немцами. Спора нет, на Ладоге остро не хватало боевых кораблей, и финско-германскому военному руководству приходилось хвататься за любую возможность для усиления своих двух флотилий, но...

Как защитили Ленинград от итальянского флота

Но степень вменяемости итальянского морского командования, решившего послать подкрепление союзникам, можно оценить хотя бы по эпопее с транспортировкой четырех торпедных катеров MAS водоизмещением в 24 тонны из порта Специя на Лигурийском море до Сортавалы: только по прямой это 2400 километров, но прямого пути, разумеется, не было. Сперва катера были переброшены на Адриатику, обогнув весь итальянский «сапог». 22 апреля 1942 года в Местре, под Венецией, их погрузили на трейлеры и отправили через Альпы и Австрию в Щецин – по суше 12-й отряд за месяц преодолел 3100 километров, причем в пути приходилось разбирать углы домов в средневековых немецких городках, чтобы трейлеры прошли. 9 июня они прибывают на грузовом судне в Хельсинки, своим ходом двигаются по воде через Сайменский канал до станции Пункахарью (недалеко от финского города Санволинна), и оттуда уже на  железнодорожных платформах в Лахденпохью. Дорога заняла ровно два месяца – на Ладоге катера MAS оказались 22 июня.

Через две недели на Ладожское озеро стали прибывать и немецкие корабли – минные заградители, а к августу появились «Зибели». Итальянский дебют в далеких северных водах оказался не самым громким: в середине июля 1942 года MAS с тактическим номером 527 торпедировал советскую канонерку у западного берега Ладоги, в августе была потоплена баржа с продовольствием для Ленинграда, в остальном итальянцы несли патрульную службу и в серьезных сражениях не отличились – не была учтена ладожская специфика, торпеды зачастую проходили под днищем советских плоскодонных барж или мелкосидящих буксиров, не поражая цель...

Капитан Д. Бианчини, офицер Кригсмарине Гельмут Леисснер и подполковник Люфтваффе Фриц Зибель, Ладога август 1942 г.
Капитан Д. Бианчини, офицер Кригсмарине Гельмут Леисснер и подполковник Люфтваффе Фриц Зибель, Ладога август 1942 г.
Архив//horstveps.livejournal.com

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Так или иначе, фигуры были расставлены на шахматной доске. Советская Ладожская военная флотилия с главной базой в Новой Ладоге и запасной на мысу Осиновец, противник – две флотилии совместных финно-германо-итальянских сил.

Цель последних – полное прекращение судоходства по Ладожскому озеру, ликвидация водных коммуникаций между осажденным Ленинградом и Большой землей, прекращение подвоза продовольствия и подкреплений в город.

Вернемся на остров Сухо. Стационарная трехорудийная батарея с наблюдательным постом и крупным по меркам ладожского театра военных действий гарнизоном была для финнов бельмом на глазу – артиллерия Сухо не только прикрывала Дорогу жизни, но и являлась ключом к устью Волхова, а значит и к базе Ладожской флотилии. Ликвидация этого опорного пункта большевиков и захват острова открывали немалые перспективы: сумей финны с союзниками выбить с Сухо советский гарнизон, закрепиться на острове и установить там свою артиллерию, проход барж с продовольствием по озеру оказался бы крайне затруднен, да и корабли советской флотилии при выходе из Волхова находились бы под обстрелом. А получив опорный пункт в этом районе, можно было бы подумать и о возможном десанте на южном побережье Ладоги. В план минимум входили разрушение маяка, захват шифров и установка минных заграждений вблизи Волховской губы.

Разработанная финнами операция «Бразиль» проходила в два этапа. Разведку боем финно-германские корабли провели в ночь на 9 октября 1942 года, силами полутора десятков «Зибелей» под прикрытием авиации и торпедных катеров, но после появления советских самолетов отошли. Десант на Сухо был предпринят ночью 22 октября – погода благоприятствовала, из-за низкой облачности авиация Балтфлота в воздух не поднималась и наблюдения не вела.

Для Ладожского театра боевых действий 23 корабля неприятеля, участвовавших в операции «Бразиль», были внушительной силой, особенно учитывая их артиллерийское вооружение. После артподготовки, во время которой была уничтожена радиостанция, был высажен десант численностью более ста человек, но сообщение об атаке успел передать радист находившегося в дозоре тральщика. Батарея острова также открыла огонь по противнику, в самом начале боя уничтожив три быстроходные десантные баржи «Зибель», а тральщик под командованием старшего лейтенанта Каргина и сопровождавший его морской охотник старшего лейтенанта Ковалевского отвлекли на себя корабли неприятеля, давая защитникам острова возможность организовать круговую оборону. Надо отдать должное немцам и финнам – они были серьезным противником, на острове вспыхивали ожесточенные рукопашные схватки, и советский гарнизон начал отход с позиций, ожидая подкреплений и организовывая контратаки.

Трибуц и Чероков на Дороге жизни
Трибуц и Чероков на Дороге жизни
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Адмирал Трибуц и командир Ладожской флотилии капитан первого ранга Чероков получили донесение о нападении на остров Сухо на рассвете. Кораблям базы, находившейся в Осиновце, на западном побережье Ладоги, был немедленно отдан приказ выйти из гавани и направиться на подмогу гарнизону. Невзирая на низкую облачность, в воздух были подняты штурмовики ИЛ-2 Морской авиации, появившиеся в небе над Сухо через час после начала боя, когда неприятель успел захватить два орудия из трех и занять едва ли не половину острова. Еще через полчаса подошли советские корабли, и противник начал спешную эвакуацию. В итоге нападение было отбито, 17 (по иным данным, 19) вражеских кораблей потоплено, а одна самоходная баржа «Зибель» захвачена и впоследствии отремонтирована. Был сильно поврежден один из итальянских катеров, но он сумел своим ходом вернуться на базу и уйти от авиационного преследования.

Баржа "Зибель"

Советские потери при отражении атаки на Сухо составили 5 самолетов – два ИЛ-2, два И-15бис, еще один ИЛ-2 сгорел при посадке, летчик уцелел. Финны и немцы потеряли 14 самолетов, пытавшихся прикрыть десант.

На этом невероятные приключения итальянцев в России и закончились – по окончании навигации 1942 года экипажи вернулись в Италию, передав катера финнам на хранение. Они рассчитывали вернуться в 1943 году, но ситуация на Средиземноморье в 1943 году складывалась не в пользу Италии, требовались обученные экипажи, и потому история присутствия Regia Marina на Ладожском озере закончилась. Катера MAS остались в наследство финнам, а после войны были переоборудованы из торпедных в патрульные – эти итальянские артефакты продолжали службу до 1961 года...

Битва за остров Сухо по меркам Второй мировой войны на первый взгляд выглядит малозначащим частным эпизодом, операцией, в которую были вовлечены не столь уж и крупные силы. Однако не следует недооценивать последствия поражения финско-германского десанта – под угрозой находился Ленинград, цель стратегическая. Осенью 1942 года город все еще находился в блокадном кольце, и возможное прекращение подвоза продовольствия вместе с созданием вражеского опорного пункта на юге Ладожского озера могли существенно повлиять на общую обстановку. Тем не менее эта полузабытая сейчас победа привела к важным результатам: силы объединенных флотилий противника оказались существенно подорваны, и в будущем финны уже не совались на юг Ладоги, перейдя к оборонительным операциям в северной части озера. Угроза разрыва советских коммуникаций миновала.

Сейчас Сухо необитаем. На полуистершейся мемориальной доске у подножия маяка выбита запись из журнала боевых действий:

«4-й час сильный рукопашный бой. Батарею бомбят самолёты. У нас из 70 осталось 13, раненых 32, остальные пали. Пушек 3, сделали по 120 выстрелов. Из 30 вымпелов потопили 16 барж, 1 взяли в плен. Побили много фашистов... Командир обороны Гусев И. К. 22 октября 1942 г.»

Андрей Мартьянов, специально для «Фонтанки.ру»


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комментарии пользователей (1)
qwert2008
27 января 2017 г. 13:59
Хорошая статья. Спасибо.
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