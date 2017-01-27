Amazon полностью распродал роман Оруэлла «1984» после инаугурации Трампа

Роман-антиутопия британского писателя Джорджа Оруэлла «1984» полностью распродан с торговой площадки Amazon, пишет The Hill. Издание связало это с прошедшей 20 января инаугурацией президента США Дональда Трампа.

Накануне издатели романа объявили, что в связи с ростом продаж будут напечатаны его дополнительные копии. Заявления прозвучали после того, как утром в среду, 26 января, антиутопия возглавила список бестселлеров на Amazon.com, за сутки поднявшись с шестого места, указывает издание.

The Hill также упоминает советника Трампа Келлиэн Конуэй, которая в минувшие выходные заявила об «альтернативных фактах», говоря о числе присутствующих на инаугурации Трампа. Пользователи социальных сетей тут же начали сравнивать упомянутые Конуэй «альтернативные факты» с «двоемыслием» — концепцией, которая использовалась в романе «1984» тоталитарным правительством, отмечает издание.

Роман-антиутопия Оруэлла «1984» был издан в 1949 году. В нем рассказывается о государстве, ведущем массированную пропаганду и тотальную слежку за гражданами, запрещая им проявлять эмоции и уничтожая нежелательные исторические факты.