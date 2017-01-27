"Ростелеком" закупит «виртуальной» военной техники на полмиллиарда

Компания «Ростелеком» разместила 27 января на сайте госзакупок заявку на оказание услуг для абонентов, играющих в World of Tanks. Кроме них, дополнительные возможности должны получить пользователи аналогичных игр, посвященных воздушному и морскому флоту.

Конкурс проходит в виде закупки у единого поставщика – компании Wargaming Group Limited, разработчиком и издателем названных игр. Сумма контракта составляет 500 млн рублей. Среди допвозможностей значится, в частности, элитный танк 8 уровня – T44-100, полностью укомплектованный экипаж боевой машины, слот в ангаре, а также доступ к премиум-аккаунту. Стоимость танка премиального уровня в многопользовательской игре может превышать тысячу рублей. В начале января стало известно, что «Ростелеком» впервые запустил специальный тарифный план совместно с компанией Wargaming.

Ранее сообщалось об инциденте в Перми, где старший лейтенант требовал с первокурсников военного института внутренних войск МВД России деньги за замалчивание их проступков. Офицер прекратил преследовать курсантов после того, как один из них оплатил ему покупку танка в World of Tanks.