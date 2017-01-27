Горбачев: Все выглядит так, будто мир готовится к войне

Войну глобального масштаба в недалеком будущем прогнозирует Михаил Горбачев. Авторскую колонку экс-президента СССР 27 января опубликовал самый популярный американский журнал — Time.

«Нынешняя ситуация очень опасна, – высказывается Горбачев. – В Европе были размещены дополнительные войска и танки, НАТО и российские силы приблизились друг к другу на расстояние прямого удара».

По мнению экс-президента СССР, политические лидеры высказываются все более воинственно, к ним присоединяется хор комментаторов и телеведущих.

«Все выглядит так, будто мир готовится к войне», – пишет Михаил Сергеевич.

Кроме того, автор Перестройки заявил, что одной борьбы с терроризмом недостаточно для обеспечения мира, необходимо приступить к сокращению ядерных вооружений. По мнению Горбачева, Дональд Трамп и Владимир Путин должны инициировать принятие Советом Безопасности ООН резолюцию о неиспользовании ядерного оружия.

