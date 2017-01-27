В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод

В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО «БестСтрой».

Специалисты «БестСтроя» показали свой опыт и профессионализм в успешной реализации объектов строительства, а также проведении работ как открытого, так и закрытого способа прокладки коммуникаций.

Наружный водопровод необходим для доставки артезианской воды от скважин до четырех корпусов первой очереди строительства загородного жилого комплекса «Елки Вилладж».

Напомним, что три скважины уже пробурены на объекте, над ними установлены павильоны для размещения системы контрольно-измерительного и другого необходимого оборудования. Монтаж внутренней системы водопровода, которая находится непосредственно внутри жилых домов комплекса, сейчас находится на завершающем этапе.