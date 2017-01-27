Витамины «Компливит» признали допингом

Положительный допинг-тест может дать прием популярных витаминов «Компливит». Как оказалось, в его состав входит кобальт, входящий в запрещенный список Международного антидопингового агентства (WADA).

В различных легкоатлетических сообществах в Интернете днем 27 января активно обсуждают эту новость. Обратили внимание на содержание кобальта в «Компливите», судя по всему, только на днях, хотя в список запрещенных препаратов это вещество входит с 1 января 2015 года.

По классификации WADA кобальт попадает в класс S2.2 – «пептидные гормоны, факторы роста и подобные субстанции». Кобальт считается самым старым из известных стимуляторов эритропоэза — процесса образования красных кровяных телец (эритроцитов). Чем эритроцитов больше, тем больше мышцы снабжаются кислородом, а, значит, и улучшается их работоспособность.

«Друзья-спортсмены, будьте внимательны: витамины "Компливит" могут дать положительную реакцию на допинг», – написал накануне на своей странице в Facebook Андрей Митьков, агент трехкратной олимпийской призерки по плаванию Юлии Ефимовой.

В то же время конькобежец, чемпион России на дистанции 10000 м (2012) Сергей Лисин, считает, что ничего страшного в употреблении «Компливита» нет.

«Кобальт явно запретили с 1 января 2015. Начиная с этого времени у российских спортсменов взяли несколько тысяч проб, и наверняка значительная часть этих проб была на фоне употребления "Компливита". Вы хоть про один случай дисквала (дисквалификации. — Прим. ред.) слышали? Пробы эти проверялись в самых разных лабораториях», – отметил Лисин в Facebook.

Напомним, только за 2016 год российские спортсмены были лишены 11 медалей (3 золота, 6 серебра, 2 бронзы) Олимпиад и пяти высших наград чемпионатов мира за положительные допинг-пробы.