В Красносельском районе нашли подпольный игровой зал

Полиция Петербурга собирает доказательства для возбуждения уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга 27 января, сотрудники надзорного ведомства и полиции провели рейд в Красносельском районе по выявлению заведений, в которых ведется запрещенная игорная деятельность. В помещении одного из домов на Красногородской улице был найден подпольный зал с игровыми автоматами.

Полицейские изъяли 14 аппаратов, которые направлены на склад временного хранения.

Проводится доследственная проверка, сотрудники правоохранительных органов общаются в том числе с игроками, которых застали во время облавы. Изучаются документы, найденные в подпольном заведении.

Напомним, игорный бизнес запрещен с 2009 года на всей территории России, кроме четырех специально отведенных зон в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и Калининградской области. Легально работают только букмекерские конторы и тотализаторы.