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27.01.2017 12:29

Google, Apple и Microsoft встали на учет для уплаты НДС с продажи электронных услуг

Федеральная налоговая служба (ФНС) поставила на учет Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, футбольный клуб Chelsea, Netflix и еще 12 компаний для уплаты НДС с интернет-продажи иностранными компаниями россиянам электронных услуг и электронной продукции (так называемый "налог на Google").

"С 1 января вступил в действие закон о налогообложении электронных услуг, которые оказывают иностранные компании, в том числе, связанных с поставкой любого контента – игр, соответствующих электронных услуг – на территорию РФ. На сегодняшний день на соответствующий учет поставлены компании Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, Chelsea, Netflix", – сообщил 27 января глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Всего на данный момент заявления на постановку на учет подали 39 компаний, из них помимо перечисленных на учет поставлены: Wargaming, Paddle.com Market Limited, Nintendo, Paddle Payments Limited, Innova Co S.a r.l., KNIGOLUB LTD, Ten Square Games Sp. z o.o., Valve Corporation, Аvangate BV, Digital River Ireland Limited, Digital River GmbH, DR MyCommerce Ireland Limited.

По словам главы ФНС, на следующей неделе ожидаются заявления компаний группы Amazon. Регистрация продлится до 31 января.

На сайте ФНС создан онлайн-сервис "НДС – офис интернет-компаний", с помощью которого проводится НДС-регистрация. Заявление можно подать как на русском, так и на английском языке. Дальнейшее взаимодействие иностранных компаний с налоговыми органами будет проходить в электронной форме через "Личный кабинет" на сайте службы.

"Речь идет о том, чтобы теперь со всех электронных услуг, которые будут оказаны россиянам (соответственно, на нашей территории), эти компании платили налог на добавленную стоимость. Это зеркально отображает то, что делается в мире, в частности, модельная конвенция ОЭСР предполагает такое", – отметил Мишустин.

Он также пояснил, что при администрировании этого налога применяется принцип самоначисления. "Мы сделали это в виде электронного сервиса. Можно в онлайне проверить, оттестировать, нужно ли вашей компании подавать соответствующее заявление и специальную декларацию для уплаты налога на добавленную стоимость электронных услуг, если вы их оказываете. Это реализовано на английском языке. В данный момент все это достаточно гладко проходит, и важно, что деятельность крупных компаний, которые никогда не платили налог на добавленную стоимость на территории России, приводится в соответствие с законодательством РФ", – пояснил глава ФНС.

Источник: "Интерфакс"


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