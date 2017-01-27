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27.01.2017 12:20

КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК

КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
www.key.ru

Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.

Акция, приуроченная к КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИКУ, будет проходить только онлайн, в интернет-магазине цифрового ритейлера www.key.ru, с самовывозом из любого супермаркета сети или доставкой.

Киберскидки по акции будут распространяться на наиболее популярные категории товаров: смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, комплектующие, теле- и аудиотехнику, аксессуары для мобильных гаджетов. Всего в акции примет участие порядка 600 товаров.

«Киберраспродажи цифровой техники широко распространены во всем мире. Как правило, они проводятся два раза в год. Это связано, прежде всего, с тем, что новые модели гаджетов выходят каждые 3-4 месяца, и ритейлерам необходимо регулярно обновлять ассортимент. Поэтому скидки, которые мы объявляем, действительно реальные. Обычно высокие скидки устанавливают на аксессуары и мобильные гаджеты, которые не являются новинками и в этих товарных группах, как правило, уже произошло обновление модельного ряда. На технику размер скидки в среднем составляет 10-15%. Для покупателя такая скидка на технику действительно выгодное предложение.

Безусловно, некоторые недобросовестные ритейлеры в данной ситуации используют игры с повышением-понижением цены. Но подобные уловки покупатель легко обнаружит (сегодня в Интернете можно проверить и сравнить цены на любой товар), поэтому серьезные рыночные игроки, в том числе и КЕЙ, не злоупотребляют этим», — отмечает директор департамента рекламы и маркетинга сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ Анна Морозова.

В 2016 году цифровой ритейлер КЕЙ впервые принял участие в крупнейшей распродаже года «Черной Пятнице».


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Новости компаний
www.key.ru
27.01.2017 12:20

КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК

Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
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Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
ЖК YolkkiVillage
27.01.2017 10:44
Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage
Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
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