Госдума увеличила штрафы за нарушения в работе с персональными данными

Госдума 27 января приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон об увеличении штрафов за нарушение закона о сборе, обработке и хранении персональных данных.

В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ предусмотрена ответственность за это нарушение – со штрафом для юрлиц до 10 тысяч рублей.

Однако авторы закона утверждают, что действующая статья не позволяет эффективно защищать права и интересы граждан и обеспечивать неотвратимость наказания, а также не учитывает тяжесть негативных последствий правонарушения.

Так, по информации Роскомнадзора, приведенной в проекте закона, россияне все чаще жалуются на нарушения в работе с их персональными данными. В 2010 году количество выявленных административных правонарушений в этой сфере выросло за год в 55 раз, в 2011 году – еще в два раза. В 2012 году Роскомнадзор получил 5,7 тысячи жалоб (рост 31% за год), а в 2013 году – 10 тысяч (рост на 43%). Систематически фиксируются повторные нарушения.

В частности, обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, либо обработку данных, несовместимую с целями сбора таких данных, предлагается наказывать предупреждением или штрафом от 1 тысячи рублей до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 тысяч до 10 тысяч для должностных лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч для юридических лиц.

Обработка персональных данных без согласия гражданина, согласно закону, повлечет штрафы от 3 тысяч до 5 тысяч для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч для должностных лиц, от 15 тысяч до 75 тысяч рублей для юридических лиц.

Невыполнение государственным или муниципальным оператором требований по обезличиванию данных будет караться штрафом для должностных лиц от 3 тысяч до 6 тысяч рублей.

Отказ оператора предоставить человеку информацию об обработке его персональных данных будет наказываться предупреждением или штрафом от 1 тысячи рублей до 2 тысяч рублей для граждан, от 4 тысяч до 6 тысяч для должностных лиц, от 10 тысяч до 15 тысяч для индивидуальных предпринимателей, и от 20 тысяч до 40 тысяч для юридических лиц.

В сопроводительных документах объясняется, что сейчас материалы о нарушениях собираются долго, а затем направляются в прокуратуру, где для их рассмотрения установлен трехмесячный срок давности – все это делает затруднительным привлечение к ответственности. В правительстве считают, что поправки станут эффективным решением и позволят обеспечить неотвратимость наказания.

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