Росавиация введет ограничения на полеты пассажирских лайнеров в Норильск

В аэропорту Норильска будут введены ограничения на прием пассажирских лайнеров. Об этом говорится в заявлении Росавиации от 27 января.

Согласно сообщению, ограничения связаны со вторым этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы и временным сокращением ее длины до 1510 м. По данным ведомства, ремонт будет проходить с 1 июня по 16 сентября 2017 г.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Росавиацию, на время ремонта полоса не сможет принимать дальнемагистральные самолеты. Они будут летать в Красноярск, Новый Уренгой и Сургут. Осуществлять полеты оттуда в Норильск придется на самолетах, способных садиться на укороченной полосе.

В ведомстве отметили, что в интересах жителей Норильска было решение установить единую стоимость билетов для всех авиакомпаний на период реконструкции полосы в зависимости от направления. Также Росавиация пообещала обеспечить приоритетное обслуживание рейсов, прибывающих из Норильска в аэропорты Красноярска, Нового Уренгоя и Сургута.

Как сообщили «Коммерсанту» в Норильском горсовете депутатов, общий объем финансирования реконструкции полосы составит 12 млрд руб. Из них 9 млрд руб. будут выделены из бюджета, а остальные предоставит ГМК «Норильский никель».