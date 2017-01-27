Юным танцорам с инвалидностью помогают собирать деньги на танцевальные коляски

Благотворительная ярмарка, прошедшая в новогодние праздники в одной из сетей супермаркетов, собрала часть необходимой суммы для приобретения колясок для спортсменов с инвалидностью. Об итогах ярмарки рассказали в петербургском Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Сотрудники финской сети супер и гипермаркетов решили оказать помощь юным танцорам с инвалидностью из коррекционных школ «Озерки» и «Динамика» и провели благотворительную ярмарку. Для неё они подготовили украшения ручной работы, вязаные изделия, необычные напитки, например, финский томатный сок, различные кулинарные шедевры: хэнд-мейдмаршмеллоу, тыквенные кексы, сушенные яблоки, имбирные печенья с пожеланиями и т.д. Сувенирами коллеги делились друг с другом и гостями. В итоге удалось собрать 5650 рублей для подопечных Благотворительного фонда «ТОЧКА ОПОРЫ».

Сумма может показаться не столь внушительной, но и она важна, ведь стоимость только одной коляски для танцев – 80 тысяч рублей. А их необходимо для школ 11 штук. Пока собрано лишь 76 888 рублей.

Сбор средств продолжается, в частности на платформе Planeta.ru. Узнать о том, как еще можно помочь юным спортсменам, можно в БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»: тел. 983-72-21, e-mail: info@fondopora.ru.