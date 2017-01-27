Захарова: Не присоединившиеся к режиму перемирия в Сирии подлежат уничтожению

В Сирии те, кто не присоединился к режиму перемирия и продолжает боевую активность, подлежат уничтожению. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Как отметила Захарова, в Сирии в настоящее время действует перемирие.

«Соответственно, те, кто не подчиняется, не вошел, не присоединился к этому режиму и продолжает боевую активность, конечно, рассматриваются в качестве боевых единиц и, конечно, подлежат уничтожению, так как эти люди не вошли в этот процесс», — сказала она.

Ранее Захарова заявила на брифинге, что российские власти не пытаются навязывать сирийцам ни условия урегулирования конфликта, ни новую конституцию.