МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство

Еще
16:49 27.01.2017
Пришлите свою новость!
16:39
Конгресс США попросили затруднить снятие санкций с России
16:28
Закон об отмене празднования 8 Марта и 9 Мая обсудят на Украине
16:17
В Барселоне хотят запретить строить отели
16:10
«ДП»: Акционеры «О'Кей» хотят продать сеть за 2 млрд долларов
16:00
Несколько тысяч горожан возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище
15:59
«Квадрат»: Госэкспертиза строительных проектов перешла в электронную форму
15:54
Двое пострадавших при пожаре на скалодроме Rock Town - в реанимации
15:37
ФАС: Контракт по стадиону на Крестовском на 950 млн заключили с нарушениями
15:26
Магазины Zara могут лишиться части товаров из-за Таможенного союза
15:23
Начальник Сыктывкарской транспортной полиции внезапно умер после совещания у начальства в Петербурге
15:17
Вышенков: «Ладно, что директор Эрмитажа — еврей, так депутат Толстой — тоже»
15:17
СМИ: Действующий чемпион Голландии близок к переходу в «Зенит»
15:10
Лукашенко: Мы не собирамся воевать за независимость
15:05
Вице-губернатор Кириллов поддержал идею создания «Открытой сцены» в Петербурге
15:01
Одиннадцать миллиардов потратит бюджет на содержание Госдумы в 2017-м
15:00
Фиктивная жена 13 лет не пускала петербуржца в его квартиру
14:57
В Сбербанке на Невском открыли мемориальную доску сотрудникам блокадных сберкасс
14:55
Импортное нижнее белье проверят в Роскачестве
14:46
Штайнмайер ушел с поста главы МИД Германии, став кандидатом в президенты
14:46
В Петербурге в субботу ждут туман и гололед
14:33
Рак при диспансеризации в 2016-м стали выявлять в Петербурге в два раза чаще, чем год назад
14:13
Чье Марсово поле, или как активист НОДа защитит депутата от провокаций
14:09
Василеостровский суд отказался рассматривать иск против передачи Исаакия
13:33
Песков рассказал о деталях предстоящего разговора Путина и Трампа
13:29
Источники американских СМИ: У Трампа готов приказ о снятии санкций против России
13:23
Маурисио может покинуть «Зенит»
13:07
Amazon полностью распродал роман Оруэлла «1984» после инаугурации Трампа
13:00
"Ростелеком" закупит «виртуальной» военной техники на полмиллиарда
12:55
В память о блокадных днях в Петербурге горят Ростральные колонны
12:50
Горбачев: Все выглядит так, будто мир готовится к войне
12:42
Витамины «Компливит» признали допингом
12:41
Фигурирующий в деле о госизмене сотрудник ФСБ в прошлом был хакером
12:34
В Красносельском районе нашли подпольный игровой зал
12:29
Google, Apple и Microsoft встали на учет для уплаты НДС с продажи электронных услуг
12:25
Юным танцорам с инвалидностью помогают собирать деньги на танцевальные коляски
12:14
Госдума увеличила штрафы за нарушения в работе с персональными данными
12:06
Росавиация введет ограничения на полеты пассажирских лайнеров в Норильск
12:00
Захарова: Не присоединившиеся к режиму перемирия в Сирии подлежат уничтожению
11:53
Вооруженным силам РФ обещали в 2017 году более ста новых самолетов
11:40
Минтруд рассказал о реальном росте пенсий в 2017 году
11:32
Госдума приняла в третьем чтении отмену уголовного наказания за побои в семье
11:31
Кремль будет продвигать российский софт за рубежом
11:27
В Финляндии возможна эпидемия кори
11:21
Правительство снизит расходы на исследования и популяризацию науки
11:18
Более ста килограммов сыра и масла завернули на границе России с Финляндией
11:09
ВЦИОМ: Brexit и выборы в США интересовали россиян больше Украины
11:06
На Коллонтай неизвестный сбил девочку и уехал
11:04
Поезд ночью сбил трех строителей на западе Москвы
10:51
Пентагон увидел угрозу в создании Россией оружия против спутников
10:45
Россиянка умерла от малярии после поездки на Гоа
10:39
«Квадрат»: На рынок надвигаются новые «хрущевки»
10:33
Луческу назвал игроков «Зенита», отправившихся на сборы в Испанию
10:27
Германия сняла последние ограничения на полеты в Шарм-эш-Шейх
10:21
Петербуржец отбился от вломившихся в дом грабителей при помощи ружья
10:15
В Купчино пассажиры отобрали «Мерседес» у таксиста-частника
10:09
ДТП из-за ледяного дождя под Пушкином и на Киевском попали на камеры
10:03
На Балтийском заводе рабочего подозревают в воровстве деталей на 4,5 млн
09:57
Европу пугают изменением климата
09:49
Петербуржец разбился насмерть, спасаясь от «слежки»
09:41
Московский центр адаптации бездомных назовут в честь Доктора Лизы
09:33
Песков подтвердил планируемый на субботу телефонный разговор Трампа с Путиным
09:25
В Тихвине молодая пара задохнулась в "Жигулях"
09:17
На Бестужевской у молодого водителя отняли почти миллион
09:09
На сгоревшем скалодроме Rock Town нашли тело второго погибшего
09:01
Житель дома на Казанской «заминировал» отель по соседству
08:53
Дворцовый мост на две недели засияет красным
08:45
На Ленсовета престарелый петербуржец выпал с 12 этажа
08:43
«Чернышевскую» открыли после проверки на взрывчатку
08:37
В Петербурге мигранта ищут за изнасилование собственной сестры
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
27.01.2017 15:06

МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство

МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»

В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»  (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет, провоцирующих граждан на совершение незаконных действий, а именно – безучетное потребление электроэнергии.

Новгородский районный суд согласился с позицией энергетиков и принял решение о блокировке 12 сайтов.

Как сообщили в службе безопасности электросетевой компании, аналогичные решения ранее были приняты и в других регионах России. Помимо распространения незаконной информации, главная цель сайтов заключалась в продаже приборов учета, которые могут искажать реальные показания потребления электроэнергии. Незаконно модифицированные приборы учета внешне не отличаются от заводских приборов: они имеют «заводские» пломбы, номерные штампы и документы на изделие.

«Использование данных приборов является незаконным и предусматривает административную ответственность по ст. 7-19 КоАП РФ. Наши специалисты имеют опыт работы с такими приборами и могут легко их отличить от легальных приборов учета», – рассказали в МРСК Северо-Запада.

От действий мошенников в первую очередь страдают добросовестные потребители в многоквартирных домах, которые оплачивают украденную соседями электроэнергию в рамках потребления на общедомовые нужды. Кроме того, ресурсоснабжающие организации, недополучают средства, необходимые на обеспечение надежности электроснабжения, также отметили в энергокомпании.

Сообщить о фактах безучетного и бездоговорного потребления, а также о попытках реализации приборов учета, в конструкцию которых внесены изменения с целью искажения показаний, можно по единому телефону «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).

Справка о компании ПАО «МРСК Северо-Запада»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06

МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство

В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
Boxberry
26.01.2017 16:38

Бизнесменам предлагают протестировать доставку документов от Boxberry

Служба доставки Boxberry предлагает юридическим лицам Санкт-Петербурга протестировать свои услуги. До конца марта предприниматели могут отправлять документы, деловые письма и посылки со скидкой 10% на базовый тариф.
garant.spb.ru
25.01.2017 14:57

Пользователи ИПО ГАРАНТ могут получить электронную подпись для судов

С 1 января 2017 года действует новый порядок электронной подачи документов в Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции РФ и арбитражные суды РФ.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Магазины Zara могут лишиться части товаров из-за Таможенного союза
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
Импортное нижнее белье проверят в Роскачестве
"Ростелеком" закупит «виртуальной» военной техники на полмиллиарда
Google, Apple и Microsoft встали на учет для уплаты НДС с продажи электронных услуг
Цены на нефть резко растут
Нацбанк Украины ждёт роста международных резервов на треть
Трамп: США будут строить внешнюю торговлю по принципу "один на один"
Россияне стали реже покупать одежду и электронику онлайн
Экс-подрядчик стадиона на Крестовском подал иски к Смольному почти на миллиард рублей
Управделами пришло с «Таширом»
«Кресты-2» не ждут арестантов
Рекламу на улицах Петербурга снова ставят на паузу
Куда завезет Uber «налог на Google»
Онлайн-кассы не пошли в массы
«Метроном» отсчитает рекламу дважды
Кто пострадает от отмены санкций
Пулково разыщет потерянный багаж, но за деньги
Импортозамещение наткнулось на СПИК
Газпром-бург
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Жан Татлян — о сыре и мафии от шоу-бизнеса

Вышенков: «Ладно, что директор Эрмитажа — еврей, так депутат Толстой — тоже»

Мэр Хельсинки станцевал в честь 100-летия независимости Финляндии

Евгений Вышенков: Васильева VS Кадыров - перетягивание хиджаба

Прозаик и публицист Александр Амфитеатров.

Как один фельетон помог разгореться первой русской революции

Чайный гриб Достоевский и другие объекты на минном поле искусства

Новости компаний
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
Boxberry
26.01.2017 16:38
Бизнесменам предлагают протестировать доставку документов от Boxberry
Служба доставки Boxberry предлагает юридическим лицам Санкт-Петербурга протестировать свои услуги. До конца марта предприниматели могут отправлять документы, деловые письма и посылки со скидкой 10% на базовый тариф.
garant.spb.ru
25.01.2017 14:57
Пользователи ИПО ГАРАНТ могут получить электронную подпись для судов
С 1 января 2017 года действует новый порядок электронной подачи документов в Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции РФ и арбитражные суды РФ.
Tele2
17.01.2017 11:23
Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
Tele2
30.12.2016 13:28
Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА
Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
INKERI
22.12.2016 12:37
ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
MarkswebbRank&Report
16.12.2016 12:11
Markswebb снова определил выгодные банки для ведения бизнеса
Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report провело второй мониторинг банковских тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса среди 22 российских банков.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.