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27.01.2017 12:11
2 Комментариев

Как «Зенит» будет догонять «Спартак»

В пятницу, 27 января, «Зенит» отправился на второй тренировочный сбор в Испанию, где проведет 5 товарищеских матчей. Федор Погорелов задался вопросом: какие выводы мы можем сделать по итогам первого.
Как «Зенит» будет догонять «Спартак»
Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска 9 января и после традиционного медосмотра 11 января отправились на первый этап подготовки в Объединенные Арабские Эмираты. Сбор в Дубае продлился до 22 января, «Зенит» провел 6 товарищеских матчей, 5 из которых были показаны на официальном сайте клуба. Мы постарались понять, можно ли по этим 10 дням и 6 играм определить, как будет выглядеть «Зенит» во второй части сезона 2016-2017. 

Собственно, главный вопрос звучит просто: как догонять "Спартак"? Ответ на него складывается из очевидного списка уточнений: достаточно ли покупок? Укомплектованы ли линии? С какими эмоциями мы будем вспоминать новичков? Изменилась ли тактическая схема?

Мирча Луческу всегда организовывает на сборах много товарищеских матчей: Луческу тренирует давно, и давно в курсе, что футболисты не любят бегать по кругу без мяча, а к тренировочным матчам относятся более-менее сносно. 

«Зенит» начал с нулевой ничьей с «Айнтрахтом», дважды обыграл китайский клуб «Чанчунь Ятай» (5:2; 4:0 – вторым матчем завершался сбор), разгромил молодежную команду клуба из Омана «Сохар» (14:1), отыгрался и свел в ничью матч с «Видеотоном» (Венгрия), новой командой Данко Лазовича (1:1). Еще одна нулевая ничья была зафиксирована в игре против ташкентского «Локомотива». 

Лучший бомбардир этого отрезка – Александр Кокорин с пятью голами, лучший распасовщик – Лука Джорджевич (5 голевых передач). Во всех матчах Луческу не менял тактическую схему: 1-4-2-3-1. Иногда расположение опорных полузащитников видоизменяло расстановку в 1-4-1-1-3-1, новичок Эрнани передвигался ближе к группе атаки, но в целом революций не наблюдалось. В том же ЦСКА Виктор Ганчаренко (белорус попросил писать свою фамилию именно так, не через "о") перестраивает всю игру в обороне: москвичи впервые в своей многовековой истории будут играть по схеме 3-4-3.

Луческу традиционно берет на сборы много футболистов, вот и в ОАЭ поехало все, что может двигаться: 31 человек. 4 вратаря, 11 защитников, 12 полузащитников и 4 нападающих.

Не поехали с основной командой Виктор Файзулин (продолжает восстанавливаться после очередной операции на колене; последний раз его видели в Твиттере врача сборной России Эдуарда Безуглова) и Александр Рязанцев (судя по всему, окончательно переведен в «Зенит-2» к Владислав Радимову).

Из этой впечатляющей компании в три десятка на момент сборов мы выделяли юных Леона Мусаева и Даниила Лесового, опорника и атакующего полузащитника. К слову, собеседники «Фонтанки» из Академии «Зенита» отмечали, что для Лесового этот вызов – скорее аванс.

Мусаев вышел в старте против «Сохара» и забил гол. В целом воспитанник Академии сыграл существенно больше, Лесовой выходил только на замену и в концовке матчей (за исключением матча с «Сохаром»: вышел на поле на 41 минуте при счете 7:0). В конце сбора Луческу сказал, что остался доволен работой молодых футболистов, и сообщил, что оба должны отправиться и на второй сбор с основной командой.

Еще один молодой игрок, 23-летний новичок команды Сергей Зуйков (крайний защитник, перешел из астраханского «Волгаря») трижды выходил в старте, в ворота «Сохара» забил два мяча. Напомним, что помимо Зуйкова в это трансферное окно в «Зенит» перешли футболисты самарских «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов и Йоан Молло, а также бразилец Эрнани (экс-«Атлетико Паранэнсе») и вратарь Андрей Лунев (экс-»Уфа»). 

В целом, можно сказать, что новички "Зенита" скорее глянулись. Универсальный Цаллагов, который может сыграть и в опорной зоне, и на фланге, на этом сборе выходил только на позиции латераля, позиции не терял, подключался эффективно, забил один гол. Бразилец Эрнани пока привыкает к новой команде и новым частям света: раньше бразилец никогда не бывал в Европе и Африке; он вообще нигде не бывал, кроме Бразилии. Эрнани не стесняется бить со штрафных (правша), демонстрирует свой хваленый дальний удар и сделал передачу на Кокорина. 

Молло финтил на фланге так же, как и в "Крыльях", времени на поле провел сравнительно немного и запомнился прекрасным интервью одновременно на трех языках: французском, английском, русском. В частности, прозвучало достаточно странное слово "адапташен". Целиком предложение звучало так: "Я хочу говорить русский, потому что импортанс... Адапташен". Кстати, в "Крыльях" Молло играл преимущественно слева в полузащите (вспомните его хет-трик голевых передач в матче против "Зенита" на "Петровском" в 2015 году), в Эмиратах за "Зенит" – только справа. Это позиция Кокорина. Сам Молло говорит: "Лучшая позиция – на поле. Не на скамейке. Я здесь, чтобы бороться за место в составе. Мне нужно адаптироваться к требованиям Мистера".

Отдельный сюжет: позиция центрального нападающего. В этой роли Луческу ротировал Артема Дзюбу и Джорджевича. Дзюба на первом сборе выглядел так же, как всегда, а вот Джорджевич, несмотря на свои пять голевых, скорее запомнился невероятным количеством запоротых моментов. 

В марте "Зениту" предстоит сыграть 4 игры в чемпионате и, возможно, 2 в Лиге Европы (несмотря на грозное имя "Андерлехт", шансы на это весьма высоки), в апреле – 5 игр чемпионата и, возможно, 2 в Лиге Европы. В мае – 4 игры чемпионата и теоретически 3 игры в Европе, включая финал в Стокгольме. С таким календарем – в среднем 6-7 игр в месяц – ротация неизбежна, и, как нам кажется, это тот отрезок карьеры Джорджевича, который может оказаться решающим: или отъезд в очередную аренду, или повышение. Кокорина Луческу, судя по всему, несмотря на признание Александра о том, что ему комфортнее на позиции центрфорварда, видит только на фланге.

Также отметим, что на сбор в ОАЭ Луческу взял Евгения Чернова, футболиста «Зенита-2», который за первую половину сезона сумел закрепиться в заявке главной команды. Еще один футболист «Зенита-2» серб Вукашин Йованович отправился на сбор с основой впервые. Оба получили достаточное количество игрового времени. Останутся ли они в барабане ротации – станет ясно по итогам вторых сборов.

Любопытно, что этот сбор не дал ответа на вопрос, который активно обсуждался осенью: кто будет главным вратарем «Зенита» во второй части сезона? Покупка Лунева, который провел за «Уфу» в премьер-лиге лишь 10 матчей, окончательно всех запутала. Источники «Фонтанки» утверждают, что эта покупка — инициатива Луческу, и в 25-летнем Луневе румын видит решение вратарской проблемы на много лет вперед. Увы, сделать какие-то выводы по матчам в ОАЭ невозможно: все 4 вратаря — Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Лунев — получили равное количество игрового времени: по 3 тайма. В матче против "Видеотона" при счете 1-1 в конце второго тайма Лунев отбил пенальти.

Нет ответов и по перспективам многих других футболистов. Иван Новосельцев получил повреждение в самом начале сбора, был заявлен на все матчи, но ни разу не вышел на поле. Зато сфотографировался с павлином. Игорь Смольников попал в заявку на матч дважды и в самом конце сбора. Судя по всему, восстановление после операции еще в процессе. К слову, оба — единственные футболисты, которые не выходили на поле. 

Олег Шатов, который перенес осенью операцию на голеностопе, вышел в стартовом составе в первом матче против «Чанчунь Ятая» и был заменен в перерыве. Шатов и его положение в команде – отдельный сюжет. В определенный момент Олег несомненно входил в символическую категорию "Будущее российского футбола", но ряд наших собеседников отмечает, что за последний год Олег осложнил свои отношения с главным тренером, и в настоящий момент его позиции не выглядят незыблемыми: отличный отрезок в "Зените" проводит Роберт Мак, позиция Молло на поле идентична шатовской. Из очевидных преимуществ уроженца Нижнего Тагила – российский паспорт, который в условиях лимита на легионеров – важный аргумент.

На 69-ой минуте игры против «Видеотона» случилось историческое событие: впервые за 9 месяцев после очередной травмы крестообразных связок на поле вышел экс-капитан команды Мигель Данни. Один из главных вопросов межсезонья: сможет ли 33-летний Данни встроиться в команду Луческу. Напомним, что Данни был незаменимым игроком в «Зените» Андре Виллаш-Боаша, получил травму 19 апреля 2016 года в игре против «Спартака», лечился все лето, но был внесен в заявку «Зенита» на Лигу Европы. В отличие от того же Чернова.

Совсем скоро закрывается трансферное окно. Весь четверг прошел в обсуждении слухов о переходе Бранислава Ивановича из "Челси" в "Зенит". Это интересное решение, особенно с учетом того, что Николаса Ломбертса, судя по всему, решили продержать в Петербурге до конца контракта в 2018 году. Новосельцев травмирован большую часть времени пребывания в "Зените"; ни бельгиец, ни Луиш Нету, при всех симпатиях автора, не выглядят решающими фигурами, особенно с учетом необходимости ликвидировать гандикап "Спартака" в две победы. 

Итого, если верить источникам "Фонтанки", то Лунев должен повести "Зенит" в светлое будущее с вратарской позиции. Цаллагов, Молло, Эрнани добавляют вариативности во всех линиях. Мобильный ромб атакующей группы с приходом Молло получил новую константу. В опорной зоне вообще стало тесно: так-то там уже числились капитан Хави Гарсия и Артур Юсупов. На флангах появились очертания вменяемой конкуренции: у Цаллагова есть не только паспорт, но и аргумент "я родился в 1990 году". Естественно, покупок калибра двойняшек Халк-Витсель было бы странно ожидать в январе 2017 года, особенно с учетом новой политики партии. Группа атаки, на мой вкус, укомплектована: любая новая покупка добавит проблем Луческу и не выведет атакующий потенциал на новый уровень. А вот центральный защитник, способный сыграть под 20 матчей за три месяца без грустных воспоминаний, станет несомненной удачей.

Насколько я помню, товарищеские матчи со сборов «Зенита» в более-менее полном объеме показывают по телевидению с 2007 года: помню, Анатолий Тимощук, еще будучи капитаном «Шахтера» Луческу, забил гол и порвал сетку; его, видимо, по этой причине купили через месяц. Ход этих матчей, которые обычно проходят под нагрузками, потом активно обсуждают болельщики в Интернете и в социальных сетях. Не избежали этого соблазна сделать далеко идущие выводы из половины работы и мы. Хорошо, что иногда эту половину работы показывают. Эти выводы – как "Зенит" будет догонять "Спартак", пока абсолютно непонятно. Видно, что команда продолжает играть на третьего, и, по сравнению с предыдущей парой лет, это внушает призрачную надежду. 

Со сбора в Испании покажут 4 игры из 5. Самому интересно, сколько прогнозов из этого текста окажутся релевантными через 10 дней.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (2)
j-o-k-e-r
27 января 2017 г. 13:18
Верим в команду ждем нового стадиона.
Pathfinder
27 января 2017 г. 12:49
Прошла информация о возможном возвращении Халка, дескать, он хочет играть за сборную Бразилии, а из Китая его не вызывают. Типа не котируется китайский клуб, а из "Зенита" позовут. Можно ли этому верить? И на каких условиях может состоятся такой камбэк? Деньги китайцам возвращать придется?
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