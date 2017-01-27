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27.01.2017 11:53

Вооруженным силам РФ обещали в 2017 году более ста новых самолетов

В 2017 году промышленность планирует передать Вооруженным силам России более 100 самолетов. Об этом 27 января сообщил журналистам генеральный конструктор – вице-президент по инновациям Публичной акционерной компании "Объединенная авиастроительная компания" (ПАО "ОАК") Сергей Коротков.

"ОАК делает каждый год около ста самолетов, поэтому мы будем идти по нарастающей, ведь мы должны давать прибыль", – заявил Коротков, отвечая в пятницу на вопрос "Интерфакса".

В четверг, 26 января, глава ОАК Юрий Слюсарь доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале летных испытаний новейшего истребителя МиГ-35. Он заявил, что в серию самолет пойдет после 2019 года.

Источник: "Интерфакс"


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