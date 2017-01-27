Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение

На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.

Новый дом, с его строгой архитектурой и оригинальным дизайном мест общего пользования, стал героем творческих работ, которые будут представлены на выставке «Жилищный проект» в Петербургском СКК 18-19 февраля 2017 г.

Сделать свои зарисовки и фотоснимки на ЖК «Собрание» приехали одаренные молодые ребята и девушки – воспитанниками общественной организации «Радуга» для инвалидов по слуху. Несмотря на ограниченные физические возможности, эти люди ведут яркую, интересную и насыщенную жизнь: путешествуют по разным странам, дают гастроли с театральными постановками, участвуют в молодежных и профессиональных художественных выставках.

Ребята, приехавшие за вдохновением на «Собрание» – студенты или выпускники прославленных вузов Санкт-Петербурга: Государственного архитектурно-строительного университета, Политехнического университета, Художественно-промышленной академии им Штиглица, Педагогического университета. Для участия в грядущей выставке в СКК им была задана тема «Петербург: дома и люди». Как рассказывают организаторы, они хотели обратить внимание горожан не на привычную классическую картину Северной столицы, а на новый Петербург – город новостроек, где живут люди своей обычной повседневной жизнью.

Какой увидели эту жизнь молодые художники и фотографы на «Собрании» – узнаем совсем скоро. До встречи на «Жилищном проекте»!

Справка о Холдинге RBI